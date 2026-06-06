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Часни појас испред Храма свечано испраћен ка аеродрому "Никола Тесла"

Аутор:

АТВ
06.06.2026 15:37

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Патријарх српски Порфирије служи молебан у Храму Светог Саве, заједно са игуманом манастира Ватопед архимандритом Јефремом, након чега ће Часни појас Пресвете Богородице бити испраћен ка аеродрому, одакле ће авионом бити враћен у Ватопед на Светој Гори.
Фото: Tanjug/ JADRANKA ILIĆ

Патријарх српски Порфирије изнио је Часни појас Пресвете Богородице из Храма Светог Саве, у пратњи игумана манастира Ватопед архимандрита Јефрема и других владика, одакле је поворком испраћен ка аеродрому "Никола Тесла".

Свечани испраћај је организован уз највише црквене и државне почасти уз учешће Гарде Војске Србије, оркестра Министарства унутрашњих послова, фолклорних друштава, хорова, богослова и других.

Појас ће авионом бити враћен у манастир Ватопед на Светој Гори.

Часни појас је изнет након молебана који је служио патријарх српски Порфирије заједно са Јефремом, а за њима су из Храма изашли и вјерници како би испратили свечану поворку.

Одсвирана је химна "Боже правде", а окупљени вјерници су пред ноге патријарха и Јефрема бацали цвијеће.

Патријарх Порфирије је заједно са игуманом Ватопеда Јефремом ушао у аутомобил са Часним појасом, а поједини вјерници су тада још једанпут успјели да цјеливају једну од највећих хришћанских светиња пред њен повратак на Свету Гору.

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Појасу Мајке Божије поклонило се више од милион људи

Према подацима СПЦ, од Спасовдана 21. маја до данас у 14 сати, Појасу се у Храму Светог Саве поклонило 916.825 верника.

Патријарх Порфирије јутрос је у Храму Светог Саве у присуству великог броја верника служио литургију поводом испраћаја Часног појаса Пресвете Богородице када је истакао да ће, иако та светиња данас напушта Београд, остати благослов који је тај појас донио нашем народу.

Због великог интересовања вјерника боравак Часног појаса у Београду продужен је два пута на иницијативу патријарха Порфирија. Часни појас је у Спасовданској литији, 21. маја, пронијет београдским улицама у присуству великог броја вјерника, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Појас Пресвете Богородице

Патријарх Порфирије

Београд

Света Гора

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