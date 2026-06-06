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Грађани узнемирени због зелене боје у ријеци: Огласили се из Општине, објаснили о чему се ради

Аутор:

АТВ
06.06.2026 15:26

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Зелена течност испуштена у Миљацку
Фото: Screenshot / YouTube

Грађани Сарајева јуче су остали затечени призором из града, односно флуоресцентном бојом ријеке Миљацке.

Општина Ново Сарајево огласила се данас, 6. јуна, са појашњењем.

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На локалитету Велешића, у улици Ћамила Сијарића број 60, у зони потенцијалног клизишта, јуче је проведено испитивање водонепропусности канализационе мреже, саопштено је из Општине Ново Сарајево.

Испитивање је обављено пуштањем боје флуоресцеин, која се уобичајено користи за праћење водотокова и провјеру стања инфраструктуре. Из Општине истичу да је ријеч о безопасној супстанци која не представља ризик за околиш, биљни и животињски свијет.

Активности су реализоване у сарадњи са Институтом за геотехнику и геологију Грађевинског факултета Универзитета у Сарајеву, уз надзор надлежних општинских инспекцијских служби, преноси Радио Срајево.

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Како наводе из Општине Ново Сарајево, оваква испитивања представљају дио редовних превентивних мјера које се проводе с циљем утврђивања могућих узрока и фактора који могу утицати на појаву или активирање клизишта.

Резултати испитивања требали би помоћи стручним службама у процјени стања терена и планирању евентуалних мјера заштите ради очувања сигурности становништва и инфраструктуре на овом подручју.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сарајево

Миљацка

ријека

загађење

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