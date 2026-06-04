Минић: Примитивно и симптоматично понашање начелника Којића

Аутор:АТВ
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Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да је симптоматично да Влада данас на Палама није имала домаћина и такво понашање начелника општине Дејана Којића оцијенио примитивним.
"Као предсједник Владе и као неко ко жели да дође у сваку јединицу локалне самоуправе хоћу да кажем да ми данас немамо домаћина, што је прилично симптоматично. Немамо га ни јуче, немамо га ни данас", рекао је Минић на конференцији за новинаре на Палама након сједнице Владе.
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Он је оцијенио да је посебно ружно било то што се данас на полагању вијенаца и помену погинулим борцима Војске Републике Српске у Жепи код Хан Пијеска, Којић није желио поздравити, а што су урадили многи други начелници и градоначелници.
"Да не говорим да је данас требало да се појави овдје како бисмо видјели шта још можемо да учинимо за Пале", рекао је Минић.
Очигледно је, каже Минић, да предсједник политичке партије чији је Којић члан није дао сагласност из Брисела да то уради.
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Минић је оцијенио да је то лоша порука за било кога у Републици Српској, али да довољно говори о њему, преноси "Срна".
"У име Владе Републике Српске позвао сам све начелнике и градоначелнике, као и министре да послије ове сједнице опет дођемо на Пале, разговарамо и покажемо да не желимо да правимо било какве подјеле, а поготово овако примитивне", рекао је Минић.
Он је истакао да жели да сви грађани осјете да је Влада Републике Српске њихова, те да ће свака локална заједница то осјетити.
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