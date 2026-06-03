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Корићка јама: 85 године од страдања 130 Срба

Аутор:

Бојан Носовић
03.06.2026 20:18

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Корићка јама: Парастос за убијене Србе
Фото: АТВ

Једно од највећих српских стратишта је Корићка јама на путу између Билеће и Гацка. Тамо је прије тачно 85 година мучки убијено више од 130 Срба. Потомци не заборављају.

Поносни и тужни потомци не заборављају храбре и на монструозан начин убијене предаке.

Пуних 85 година се мјештани билећког села Корита окупљају над Корићком јамом, оплакују најближе и питају се како су комшије могле направити овакав злочин.

"Не иде ми у моју ову главу да комшија комшију може довести на јаму, клати, убијати и све ово радити. Живјели су заједно, буквално село до села", рекао је мјештанин села Корита Милорад Мијо Носовић.

Муслимани из Фазлагића Куле су почетком јуна 1941 године направили крвопролиће. У тадашњу Голубњачу а садашњу Корићку јаму бачено је више од 130 Срба. Потомцима ни данас није лако.

"Сваке године све теже. Учињено је зло велико, не би нас било овако мало да овога није било", казао је потомак Милош Сворцан.

"Оно што се може рећи на овоме мјесту јесте да је то једно од многобројних мјеста у нашој Херцеговини гдје су на сличан начин страдали невини људи, које нас опомиње да овакви злочини више никада не смију да се догоде", додао је потомак Ђорђо Миловић.

Не смију ни да се забораве. Корићка јама је прва од 36 херцеговачких јама. Историчари се присјећају ријечи малобројних преживјелих Корићана и закључују да је ово био удар на српски идентитет.

"Док их воде они гледају како им ломе гусле које су биле у кућама. Милија говори да док га одводе види да му је изнешена икона крсне славе, Светог Јована. Стеван Носивић нам казује како су усташе тих дана када су дивљале овуда, како један пува у споменик Солунских добровољцима. Иначе су Корита једно од села које је дало највећи број солунских добровољаца", изјавио је историчар Милан Никчевић,

Корићка јама је била велика опомена за цијели овај крај. Зато је обиљежавање важно.

"Билећа Да јасно дамо поруку да се овакве ствари не смију више дешавати а да се не би поновиле о овим стварима морамо стално да причамо морамо да преносимо на млађа покољења", казао је начелник Општине Билећа Миодраг Парежанин.

Млађи у Коритима знају да су комшије из Фазлагића куле 3 и 4 јуна 1941 године на превару затворили, повезали, убијали и у јаму бацили више од 130 Срба, најмлађа жртва имала је свега 14 година.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Корићка јама

Парастос

Злочин над Србима

Билећа

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