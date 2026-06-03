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Истрага против тинејџера у Њемачкој због планирања напада на синагогу

Аутор:

АТВ
03.06.2026 19:57

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Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Фото: Pixabay

Тужилаштво у Минхену покренуло је истрагу против петнаестогодишњака осумњиченог за планирање напада у Њемачкој.

Тинејџер, који је симпатизер терористичке групе "Исламска држава", планирао је напад на синагогу и складиштио велику количину пиротехничког материјала у кући.

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Из њемачког тужилаштва наводе да је тинејџер оптужен за припрему тешког чина насиља који угрожава државу, те за финансирање тероризма.

Како пише лист "Аугсбургер алгемајне", тинејџер је у октобру изгубио два прста приликом детонације направе домаће израде, што је навело истражитеље да га идентификују као осумњиченог.

Њемачка је последњих година у стању приправности због потенцијалних исламистичких напада.

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Овај случај је истакао забринутост због радикализације младих и приступа експлозивним материјалима, преноси Дојче веле.

(СРНА)

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Тагови :

Њемачка

тероризам

тинејџери

истрага

синагога

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