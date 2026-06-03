Истрага против тинејџера у Њемачкој због планирања напада на синагогу

Аутор:АТВ
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Тужилаштво у Минхену покренуло је истрагу против петнаестогодишњака осумњиченог за планирање напада у Њемачкој.
Тинејџер, који је симпатизер терористичке групе "Исламска држава", планирао је напад на синагогу и складиштио велику количину пиротехничког материјала у кући.
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Из њемачког тужилаштва наводе да је тинејџер оптужен за припрему тешког чина насиља који угрожава државу, те за финансирање тероризма.
Како пише лист "Аугсбургер алгемајне", тинејџер је у октобру изгубио два прста приликом детонације направе домаће израде, што је навело истражитеље да га идентификују као осумњиченог.
Њемачка је последњих година у стању приправности због потенцијалних исламистичких напада.
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Овај случај је истакао забринутост због радикализације младих и приступа експлозивним материјалима, преноси Дојче веле.
(СРНА)
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