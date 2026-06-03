Блокада буџета кочи увођење НЦТС система

Аутор:Марко Гаврић
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Пад буџета институција БиХ за који јуче нису гласали Денис Бећировић и Жељко Комшић, док је Жељка Цвијановић била ЗА, могао би изазвати много више проблема од политичких препуцавања.
Док се чека нови круг усаглашавања, превозници упозоравају да би могла бити успорена и реализација НЦТС система, кључног пројекта за дигитализацију царинских процедура и бржи проток робе преко граница.
Блокада буџета институција БиХ ипак ће се фактурисати грађанима и привреди у Српској и ФБиХ.
Приједлог би се сада требао вратити у Министарство финансија и трезора БиХ, те се накнадно упутити поново у Вијеће министара, а по усвајању и у Предсједништво БиХ.
Министар финансија и трезора у Савјету министара указује на важност пројеката који су неусвајањем буџета заустављени.
"Оно што ми је посебно криво јесте што ће у оквиру управе за индиректно опорезивање онемогућити се увођење НЦТС система који као такав би требао да повећава брзину протока роба, не људи већ роба када су у питању гранични прелази", казао је министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић.
Већ дужи период у БиХ користи се фаза 5 новог компјутеризованог транзитног система. Унапређење на фазу 6 је кључан корак за усклађивање са савременим царинским стандардима.
Она додатно смањује папирну документацију и повећава аутоматизацију процеса. Да би се она имплементирала потребна су додатна финансијска средства из буџета који је блокиран.
"Важно је напоменути да је приступање Босне и Херцеговине Конвенцији о заједничком провозном поступку и Конвенцији пролонгирано на 2027. годину под условом да се имплементира фаза 6 НЦТС-а", саопштили су из Управе за индиректно опорезивање БиХ.
Овим путем желимо да нагласимо да је имплементација овог пројекта од кључног интереса за привреду у Босни и Херцеговини, јер ће у противном БиХ остати једина земља у Европи која није приступила Конвенцији, што ће имати немјерљиве негативне посљедице.
Царинске процедуре тренутно су највећи, од многобројних проблема са којима се превозници суочавају.
"Мада се ми надамо стварно да усвајањем и примјеном тог НЦТЦ система, односно без папиролошких царинских пријава да ће то ићи много брже, јер искрено овако је немогуће пословати", изјавио је члан Конзорцијума „Логистика БиХ“ Мирко Ивановић.
Поразна је чињеница што буџет није усвојен, сматра привреда. Због тога су заустављени поједини процеси и важни пројекти.
"2022. године кренули смо у реализацију НЦТС система, дигитализација свих активности које су везане за лакши и бржи промет и протек докумената. Тај систем подразумијева да се врши размјена свих релевантних докумената у промету роба на један брз начин", објаснио је директор Подручне привредне коморе Бањалука Александар Љубоја.
Буџет у Савјету министара усвојен је једногласно. Међутим, пао је у Предсједништву БиХ. Против је био Жељко Комшић, уздржан Денис Бећировић, док је Жељка Цвијановић гласала за. Буџет је био планиран у износу од 1,58 милијарди KM.
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