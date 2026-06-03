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Познат узрок смрти Едина Авдића

Аутор:

АТВ
03.06.2026 18:45

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спортски коментатор Един Авдић
Фото: Screenshot/Youtube

Кошаркашки новинар и коментатор Един Авдић преминуо је у 47. години.

Како преноси портал „Радиосарајево.ба“, Авдић је преминуо у свом стану у Београду усљед изненадних срчаних проблема.

Един Авдић рођен је 19. јуна 1979. године у Сарајеву. Најширој јавности остаће упамћен као један од најбољих познавалаца НБА и европске кошарке, те по свом енергичном и препознатљивом стилу преношења утакмица.

Един Авдић

Кошарка

Ово су моменти због којих ће се Един Авдић памтити заувијек

Дипломирао је новинарство на Факултету политичких наука у Сарајеву, а прије новинарске каријере активно се бавио кошарком у омладинским селекцијама КК Босна. Каријеру је започео на Федералној телевизији, затим је радио на телевизији ОБН, гдје је стекао велику популарност, да би касније постао једно од заштитних лица телевизије „Арена спорт“.

Његове стручне анализе и колумне о кошарци годинама су биле међу најчитанијима у региону, оставивши дубок траг у спортском новинарству.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Умро Един Авдић

Един Авдић

кошарка

Новинар

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