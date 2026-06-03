Преминуо познати спортски новинар и коментатор Един Авдић

Аутор:АТВ
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Един Авдић, познати новинар и коментатор изненада је преминуо у 47. години.
Дуго година радио је као коментатор ТВ Арена Спорт, био је препознатљив по својим коментарима утакмица заједно са Ненадом Костићем. Ова вијест потресла је читав регион, дошла је изненада и потпуно неочекивано.
Посебно је био цијењен због детаљног познавања кошарке, аналитичког приступа и емотивног начина коментарисања утакмица. Поред преноса, познат је и по кошаркашким емисијама и подкастима у којима анализира НБА, Евролигу и регионалну кошарку.
Узрок смрти још није познат, али је дефинитивно овакав губитак изузетно тежак за читав Балкан који је пратио кошарку.
(Телеграф)
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