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Стравично: Објављен снимак тренутка удара на руски цивилни аутобус

Аутор:

АТВ
03.06.2026 17:44

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Нападнут руски аутобус
Фото: Screenshot / X

У нападу украјинског дрона на путнички аутобус који је саобраћао на линији Подољск – Симферопољ, погинуло је осам особа, док је још 11 повријеђено.

Напад се догодио рано ујутру у мјесту Енакијево у Доњецкој Народној Републици. Према речима шефа региона Дениса Пушилина, у аутобусу је било 53 особа, а возило је свратило у Енакијево како би примило још шест путника.

Члан комитета Државне думе за одбрану Андреј Колесник поручио је да се овакви напади на цивиле неће толерисати и оштро изјавио: "Ово не праштамо", додајући да ће сви прикупљени подаци бити предати истражним органима, а кривци кажњени.

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Главна љекарка градске болнице у Горловки, Неља Јакуненко, потврдила је да су се у нападнутом аутобусу налазили становници различитих руских региона, али и држављани Пољске, који су наводно путовали према Мариупољу.

Помоћник министра здравља Русије Алексеј Кузњецов саопштио је да је десет повријеђених особа, укључујући и једно дијете, хоспитализовано у стању средње тежине са дијагностикованим баротраумама.

Истражни комитет Русије покренуо је кривични поступак под оптужбом за терористички акт. Званична представница тог тијела Светлана Петренко навела је да су у нападу оштећене и околне стамбене зграде, а на мјесту несреће пронађени су фрагменти јуришног дрона авионског типа са натписима на страном језику, који су послати на вјештачење.

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Званична представница Министарства спољних послова Русије Марија Захарова најоштрије је осудила овај догађај, назвавши га бруталним терористичким актом и позвала међународну заједницу и одговорне владе да јавно осуде политику Кијева.

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Тагови :

Русија

Украјина

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

Напад на аутобус

Нападнут аутобус

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