Стравично: Објављен снимак тренутка удара на руски цивилни аутобус

Аутор:АТВ
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У нападу украјинског дрона на путнички аутобус који је саобраћао на линији Подољск – Симферопољ, погинуло је осам особа, док је још 11 повријеђено.
Напад се догодио рано ујутру у мјесту Енакијево у Доњецкој Народној Републици. Према речима шефа региона Дениса Пушилина, у аутобусу је било 53 особа, а возило је свратило у Енакијево како би примило још шест путника.
Члан комитета Државне думе за одбрану Андреј Колесник поручио је да се овакви напади на цивиле неће толерисати и оштро изјавио: "Ово не праштамо", додајући да ће сви прикупљени подаци бити предати истражним органима, а кривци кажњени.
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Главна љекарка градске болнице у Горловки, Неља Јакуненко, потврдила је да су се у нападнутом аутобусу налазили становници различитих руских региона, али и држављани Пољске, који су наводно путовали према Мариупољу.
Помоћник министра здравља Русије Алексеј Кузњецов саопштио је да је десет повријеђених особа, укључујући и једно дијете, хоспитализовано у стању средње тежине са дијагностикованим баротраумама.
Енакиево прощупали автобус Москва симферополь pic.twitter.com/zQLEbpo9Ku— Генсек НАТО (@GensekNato15656) June 3, 2026
Истражни комитет Русије покренуо је кривични поступак под оптужбом за терористички акт. Званична представница тог тијела Светлана Петренко навела је да су у нападу оштећене и околне стамбене зграде, а на мјесту несреће пронађени су фрагменти јуришног дрона авионског типа са натписима на страном језику, који су послати на вјештачење.
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Званична представница Министарства спољних послова Русије Марија Захарова најоштрије је осудила овај догађај, назвавши га бруталним терористичким актом и позвала међународну заједницу и одговорне владе да јавно осуде политику Кијева.
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