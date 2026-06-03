Бањалука остаје у мраку: Ево гдје сутра неће бити струје

Аутор:АТВ
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Због најављених радова на електроенергетским објектима, поједини дијелови Бањалуке сутра, 4. јуна, биће привремено без електричне енергије, саопштено је из "Електрокрајине".
Према плану радова, искључења су распоређена према сљедећем распореду:
Од 09.00 до 10.30 часова: Без струје ће бити дијелови улица Сутурлија и Надежде Петровић, те дијелови насеља Буквалек, Доња Кола, Перван и Голеши.
Из "Електрокрајине" се захваљују потрошачима на разумијевању због планираних прекида у испоруци електричне енергије.
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