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Бањалука остаје у мраку: Ево гдје сутра неће бити струје

Аутор:

АТВ
03.06.2026 17:41

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Бањалука остаје у мраку: Ево гдје сутра неће бити струје
Фото: АТВ

Због најављених радова на електроенергетским објектима, поједини дијелови Бањалуке сутра, 4. јуна, биће привремено без електричне енергије, саопштено је из "Електрокрајине".

Према плану радова, искључења су распоређена према сљедећем распореду:

Од 09.00 до 10.30 часова: Без струје ће бити дијелови улица Сутурлија и Надежде Петровић, те дијелови насеља Буквалек, Доња Кола, Перван и Голеши.

  • Од 09.00 до 10.00 часова: Струју неће имати дијелови улица Бранка Грбчића, Ивана Горана Ковачића, Марије Димић, Милоша Црњанског и Његошева, као и дио насеља Петрићевац.
  • Од 09.00 до 14.00 часова: Електричну енергију неће имати дио Улице Јована Рашковића.
  • Од 10.30 до 12.00 часова: Без напајања ће остати дијелови насеља Бастаси, Мемићи, Каблови, Јаворани и Тисовац.
  • Од 12.00 до 13.30 часова: Струју неће имати дио насеља Рекавице.

Из "Електрокрајине" се захваљују потрошачима на разумијевању због планираних прекида у испоруци електричне енергије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

Струја

насеља без струје

искључење струје

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