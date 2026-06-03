"Поток" на аутобуској станици у центру Бањалуке

Фото: Glas Srpske/printscreen

Због обилних падавина, на аутобуској станици у центру града код парка Петар Кочић дошло је до накупљања и сливања воде преко коловоза.

Иако се путници склањају под надстрешницу од кише, ситуацију додатно отежавају возила и аутобуси који пролазе кроз „поток“ на коловозу и запљускују грађане, преноси Глас Српске

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