"Поток" на аутобуској станици у центру Бањалуке

Аутор:АТВ
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Због обилних падавина, на аутобуској станици у центру града код парка Петар Кочић дошло је до накупљања и сливања воде преко коловоза.
Иако се путници склањају под надстрешницу од кише, ситуацију додатно отежавају возила и аутобуси који пролазе кроз „поток“ на коловозу и запљускују грађане, преноси Глас Српске
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