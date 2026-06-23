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Наташа Аксентијевић о Мелини: Не можеш на дијелове своје прошлости да се љутиш

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 21:10

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Наташа Аксентијевић
Фото: Youtube/K1 Televizija

Глумица и водитељка Наташа Аксентијевић оплела је по креаторки Мелини Џиновић након што се удала за милионера у Монаку послије развода од пјевача Хариса Џиновића.

Наиме, Наташа је у шаљивом стилу прокоментарисала како је Харис причао о бившој супрузи и навела да нема потребе да се Мелина љути на приче о њеном некадашњем животу.

- Како не знам ко је, знам из медија, оно „он је давао, а она је узела“ (смијех). Чекај, што се наљутила? Па не можеш на дијелове своје прошлости да се љутиш, то је без везе. Плус двоје дјеце. Онда говориш ту о себи – што си онда толике године била ту ако се сад љутиш? Не знам, без везе, стварно - изјавила је Наташа за Ало.

(информер)

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Тагови :

Мелина Џиновић

удала се Мелина Џиновић

Наташа Аксентијевић

Харис Џиновић

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