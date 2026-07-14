Топлотни талас у Европи однио преко 14.000 живота

Аутор:АТВ редакција
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Топлотни талас који је погодио Европу крајем јуна однио је преко 14.000 живота, објавио је ''Политико'', позивајући се на прелиминарне званичне податке о смртним исходима и процјене стручњака.
У другој половини јуна, око 2.000 ванредних смртних случајева забиљежено је у Француској, 1.740 у Белгији, 6.800 у Њемачкој и 480 у Холандији.
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Шпанија и Велика Британија такође су забиљежиле смртне исходе - 810, односно 2.200.
Вјерује се да су ови смртни случајеви повезани са врућином, јер истраживачи нису пронашли друга очигледна објашњења или јавне пријетње које би могле довести до тако наглог скока стопе морталитета.
Екстремне врућине захватиле су Европу средином јуна, а температура у неколико земаља приближила се и у појединим мјестима премашила 40 степени Целзијусових.
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У посљедњој седмици јуна, температурни рекорди су оборени у неколико европских земаља, подсјећа РИА Новости.
(Срна)
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