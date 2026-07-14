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Топлотни талас у Европи однио преко 14.000 живота

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 15:42

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Мушкарац се расхлађује испод фонтане са воденом измаглицом током врелог љетњег дана у Бечу, у Аустрији, у суботу, 27. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Heinz-Peter Bader

Топлотни талас који је погодио Европу крајем јуна однио је преко 14.000 живота, објавио је ''Политико'', позивајући се на прелиминарне званичне податке о смртним исходима и процјене стручњака.

У другој половини јуна, око 2.000 ванредних смртних случајева забиљежено је у Француској, 1.740 у Белгији, 6.800 у Њемачкој и 480 у Холандији.

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Шпанија и Велика Британија такође су забиљежиле смртне исходе - 810, односно 2.200.

Вјерује се да су ови смртни случајеви повезани са врућином, јер истраживачи нису пронашли друга очигледна објашњења или јавне пријетње које би могле довести до тако наглог скока стопе морталитета.

Екстремне врућине захватиле су Европу средином јуна, а температура у неколико земаља приближила се и у појединим мјестима премашила 40 степени Целзијусових.

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У посљедњој седмици јуна, температурни рекорди су оборени у неколико европских земаља, подсјећа РИА Новости.

(Срна)

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Тагови :

Европа

преминули од врућине

Рекордни топлотни талас

топлотни талас

врућина

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