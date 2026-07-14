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Танкер погођен код обале Омана

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 13:22

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Три дјечака играју се у плиткој води Ормуског мореуза, док се у позадини, код иранског града Бандар Абаса, уздиже облак дима након експлозије, у понедјељак, 13. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/Razieh Poudat/ISNA via AP

На танкеру "Столт магнезијум" избио је пожар након експлозије неидентификованог пројектила који га је погодио док је пловио Арапским морем недалеко од обале Омана, саопштила је компанија "Столт танкерс", која управља пловилом.

У саопштењу се наводи да се инцидент догодио након поноћи, а експлозија је изазвала пожар у машинском простору брода.

Компанија је истакла да су сви чланови посаде безбједни и да су започели гашење пожара.

Британска агенција за поморске трговинске операције раније је пријавила инцидент 40 километара сјевероисточно од оманског града Калхат, што се поклапа са локацијом танкера "Столт магнезијум", према подацима платформе за праћење пловидбе.

За сада није познато ко је испалио пројектил који је погодио танкер.

У одвојеном инциденту, танкери за превоз сирове нафте "Момбаса" и "Ел Бахја", који плове под заставом Уједињених Арапских Емирата, погођени су иранским крстарећим ракетама током проласка кроз Ормуски мореуз. Том приликом бродови су претрпјели значајна оштећења, а један члан посаде је погинуо, преноси Срна

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Тагови :

погођен танкер

Иран

Америка

Омански залив

Ормуски мореуз

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