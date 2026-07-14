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Крвава завршница трке у Памплони: Двије особе избодене

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 12:08

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Учесници фестивала падају поред борбеног бика из узгоја Јандиља током осмог трчања с биковима на фестивалу Сан Фермин у Памплони, у Шпанији, у уторак, 14. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Miguel Oses

Двије особе су избодене, а укупно 10 тркача је задобило повреде у посљедњој трци са биковима на фестивалу Сан Фермин.

Међу повријеђенима су 18-годишњак из Памплоне, који је задобио убодну рану у бутину, и 46-годишњи мушкарац из Јункера де Енареса у Гвадалахари, који је задобио убодну рану у груди у дијелу Телефоника, пренио је ЕФЕ.

Његово стање је оцијењено као озбиљно, преноси Танјуг.

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Тагови :

Шпанија

трка бикова

повријеђени

Сан Фермин

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