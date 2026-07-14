Крвава завршница трке у Памплони: Двије особе избодене

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе су избодене, а укупно 10 тркача је задобило повреде у посљедњој трци са биковима на фестивалу Сан Фермин.
Међу повријеђенима су 18-годишњак из Памплоне, који је задобио убодну рану у бутину, и 46-годишњи мушкарац из Јункера де Енареса у Гвадалахари, који је задобио убодну рану у груди у дијелу Телефоника, пренио је ЕФЕ.
Његово стање је оцијењено као озбиљно, преноси Танјуг.
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