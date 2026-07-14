Најмање 719 преминулих од еболе

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 719 људи преминуло је од еболе у Конгу, саопштиле су власти те земље.
У саопштењу се наводи да се у Конгу до сада регистрована 1.963 случаја еболе.
Конгоанско Министарство за комуникације и медије саопштило је у петак, 10. јула, да је од еболе преминуло најмање 625 људи, преноси Срна.
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