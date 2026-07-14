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Најмање 719 преминулих од еболе

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 11:23

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Здравствени радник припрема узорак крви пацијента за тестирање у Општој болници Бунија у Бунији, Конго, у четвртак, 11. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa, File

Најмање 719 људи преминуло је од еболе у Конгу, саопштиле су власти те земље.

У саопштењу се наводи да се у Конгу до сада регистрована 1.963 случаја еболе.

Конгоанско Министарство за комуникације и медије саопштило је у петак, 10. јула, да је од еболе преминуло најмање 625 људи, преноси Срна.

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Тагови :

ДР Конго

Ебола вирус

вирус

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преминули

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