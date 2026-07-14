Јутјубов алгоритам наставља да приказује штетан садржај тинејџерима

Аутор:АТВ редакција
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Јутјуб и даље препоручује тинејџерима видео снимке о поремећајима у исхрани, годину дана након што су уведена нова правила за борбу против штетног садржаја на мрежи, открила је нова студија.
Центар за борбу против дигиталне мржње (CCDH) креирао је симулирани налог за тринаестогодишњу дjевојчицу која је први пут гледала садржај о ризичним дијетама и слици тела.
Утврђено је да један од десет видео снимака које је препоручио Јутјубов алгоритам за предлоге садржи материјал који промовише губитак тежине, екстремно ограничење калорија или други штетан садржај, иако се ситуација побољшала у посљедње двије године, пише Би-Би-Си .
Гугл, власник Јутјуба, саопштио је да је „непоколебљиво“ посвећен заустављању ширења штетног садржаја и да су видео снимци истакнути у извјештају уклоњени. Налази долазе након што је регулатор телекомуникација Офком саопштио да Јутјуб и ТикТок и даље не чине довољно да заштите младе људе и позвао на јаче мјере заштите.
У јулу 2025. године, ступио је на снагу кључни дио владиног Закона о безбједности на интернету, што значи да платформе попут Јутјуба сада имају законску обавезу да штите млађе од 18 година од опасног садржаја, укључујући видео записе који подстичу или промовишу самоубиство, самоповређивање и поремећаје у исхрани.
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Сајтови такође морају да размотре како њихови алгоритми - компјутерски код који препоручује нови садржај корисницима - могу бити штетни за младе људе и да ублаже све ризике. Ако то не учине, компаније би могле бити кажњене са до 10% својих глобалних прихода, што у случају компаније Гугл може бити милијарде фунти.
Џазмин Каур (22) из Лестера је дијагностикована анорексија са 13 година и наредних шест година је провела лијечена у оквиру јавног здравственог система Велике Британије. „Све је почело сасвим невино“, рекла је. „Желела сам да будем здравија и у бољој форми, па сам почела да претражујем интернет и друштвене мреже, схватајући све врло дословно, без разумијевања чињеница.“
Поремећаји у исхрани имају сложене узроке и сам онлајн садржај никада не може објаснити зашто неко развија ово стање. Јазмин је рекла да, иако је дио материјала на Јутјубу и другим сајтовима био користан, „већину времена је само погоршавао ствари“.
„Сваки пут када бих излазила из болнице, имала бих мобилни телефон са собом и била бих стално на њему“, додала је. „На крају ми је сервирано толико екстремног садржаја да сам, због сопствене рањивости, почела да га усвајам“, рекла је.
На факултету, Јазмин је одлучила да потпуно обрише своје профиле на друштвеним мрежама. Данас завршава мастер студије педијатријске неге и викендом ради на одјељењу за ментално здравље одраслих.
Да би упоредила препоруке за видео записе на Јутјубу прије и послије ступања закона на снагу, CCDH, непрофитна организација која истражује штету на мрежи, креирала је профил који имитира тринаестогодишњу дјевојчицу из Уједињеног Краљевства.
Прегледали су 10 потенцијално штетних видео снимака усмјерених на дјецу и слику тијела, симулирајући понашање новог корисника који показује интересовање за такав садржај. Затим су анализирали сљедећих 100 видео снимака које је предложио Јутјубов алгоритам.
У 2026. години, један од десет ових предлога класификован је као штетан садржај о поремећајима у исхрани, што је побољшање у односу на један од четири таква видеа идентификована када је CCDH спровео исти експеримент 2024. године. Истраживање је поновљено са профилима тинејџера у САД и ЕУ, са веома сличним резултатима.
Александра Џонсон, виши менаџер за истраживање у CCDH, рекла је да извјештај нуди „извесну наду“ јер показује да регулација има утицаја. „Али један видео је превише. Не желимо да овакав садржај уопште допре до корисника, посебно до рањивих корисника, за које чак и мали алгоритамски подстицај може бити довољан да их доведе у веома опасну ситуацију“, рекла је она.
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Садржај који је Јутјуб наставио да препоручује укључивао је профил који је идеализовао екстремну мршавост, видео који промовише дијету са дневним уносом од само 170 калорија, далеко испод здравог нивоа за тинејџере, и видео који тврди да помаже корисницима да подсвесно смршају, а који је водио до документа који обећава „најмршавије кошчато тијело икада“.
Студија је такође испитивала оквире за информације о кризним ситуацијама - плави оквир који се појављује на Јутјубу испод видео снимака са осјетљивим темама и усмерава кориснике ка поузданим службама за подршку.
Током 2026. године, ниједан од штетних видео снимака о поремећајима у исхрани које је препоручио Јутјубов алгоритам није покренуо такав оквир, иако су се упозорења појављивала на другим видео снимцима о дијетама и слици тијела које CCDH није класификовао као потенцијално опасне.
Гугл је саопштио да забрањује садржај на Јутјубу који промовише или упућује о поремећајима у исхрани, „истовремено омогућавајући људима да деле приче о опоравку“.
Уклонили су видео снимке представљене у извјештају CCDH-а због кршења њихових смјерница заједнице. „Благостање наших гледалаца нам је главни приоритет и сарађујемо са стручњацима како бисмо усавршили наш приступ менталном здрављу“, рекла је портпаролка Јутјуба.
Платформа је такође покренула посебно куриране видео записе стручњака који се појављују када тинејџерски налог претражује теме попут депресије или поремећаја у исхрани. CCDH се у свом истраживању фокусирао на YouTube због популарности платформе међу дјецом и младима, а подаци Ofcom-а показују да га користи 88% дјеце узраста од 3 до 17 година.
Стручњаци описују везу између друштвених медија и поремећаја у исхрани као сложену. Онлајн заједнице за подршку и позитиван садржај могу помоћи у смањењу осећаја изолације, посебно у време када се многи боре да приступе лијечењу у оквиру јавног здравства, рекла је Ванеса Лонгли, извршни директор добровољне организације за поремећаје у исхрани „Бит“.
Међутим, додала је да око 90% људи са којима организација разговара наводи да су наишли на штетан садржај на интернету.
Бит савјетује корисницима да искључе обавештења, користе апликације које ограничавају вријеме проведено на мрежи или да изаберу опцију „не занима ме“ за садржај који не желе да виде. Налози који дијеле штетан материјал такође могу бити блокирани, искључени и, ако је потребно, пријављени.
Али Лонгли тврди да је одговорност на крају на компанијама друштвених медија да обезбједе безбједност својих платформи. У јуну је влада објавила планове да спречи особе млађе од 16 година да приступају главним платформама, укључујући Јутјуб, ТикТок, Инстаграм, Снепчет, Фејсбук и X, а очекује се да ће мјере ступити на снагу 2027. године у прољеће.
(индекс)
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