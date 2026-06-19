"Заједно смо вукли кокаин!" Познати јутјубер јавно оптужио Баку Прасета за коришћење наркотика

Аутор:АТВ редакција
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Рат познатих српских јутјубера не јењава, а сада је добио потпуно нову димензију. Инфлуенсер Лука Бојовић, у јавности познатији као Лукс, изнио је тешке тврдње на рачун свог бившег пријатеља и једног од најпопуларнијих јутјубера у региону, Богдана Илића – Баке Прасета.
Током једног лајв преноса на интернету, Лука Бојовић Лукс је фрапирао своје пратиоце тврдећи да су он и Богдан Илић, познатији као Бака Прасе, наводно заједно конзумирали недозвољене супстанце.
"Нешто, можеш да повучеш линију... Зна Бака, вукли ја и он заједно, зна Бака, заједно смо вукли кокаин више пута. Зато смо се и посвађали, отео ми је линију. Срам те било, брате!", изнио је шок оптужбе Лукс на рачун Баке Прасета у свом лајву.
Подсјетимо, Баки Прасету је недавно запаљен аутомобил од 500.000 евра. Више јавно тужилаштво у Београду подигло је оптужницу против Зорана Р. (22) због постојања оправдане сумње да је у намјери да себи и другима прибави противправну имовинску корист, претњама покушао да изнуди новац, најмање 40.000 евра мјесечно од Богдана Илића, познатијег као Бака Прасе, чији је аутомобил намјерно запалио 16. фебруара 2026. године.
Оптужницом, која је предата Вишем суду у Београду на одлуку о потврђивању окривљеном се на терет ставља кривично дјело Изнуда у покушају у стицају са кривичним дјело Изазивање опште опасности.
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Постоји оправдана сумња да је Зоран Р. у намјери да изнуди од оштећеног најмање 40.000 евра на мјесечном нивоу, ради пружања услуге заштите од „врачарског клана“ на који се позивао, претио оштећеном могућим посљедицама, користећи такође детаље из приватног живота оштећеног, који су јавно објављени због природе његовог посла.
То је радио по налогу А.А. (против којег се води други поступак) који се распитивао и позивао на оштећеног у ресторану „Бабарога“.
Оштећени Богдан Илић, познатији као Бака Прасе, је јавно одбио услуге наводне заштите јер није желио никаква посла са њима.
Усљед тога је Зоран Р. 16. фебруара око 3:24 часова на паркингу зграде у којој живи Бака Прасе намјерно изазвао пожар на његовом возилу, поливши га и запаљивом течношћу и запаливши, на који начин је желио да покаже озбиљност пријетње и своју намјеру за изнуђивањем новца, стоји у саопштењу.
(блиц)
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