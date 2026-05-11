Дара Бубамара открила колико зарађује мјесечно, па је Бака Прасе шокирао: ''Свака ти част!''

Јутјубер Богдан Илић, познатији као Бака Прасе, угостио је у свом лајву пјевачицу Дару Бубамару која је том приликом открила колико новца зарађује мјесечно, а онда је већи шок услиједио када је јутјубер открио своју цифру.
Наиме, гостујући код Баке Прасета, Дара Бубамара је најприје, како је испричао јутјубер тражила 50.000 евра да гостује код њега.
- Дара Бубамара је тражила 50.000 евра да дође у лајв" - рекао је Бака Прасе одмах на самом почетку, па наставио:
- Дара ме је подржала када сам тек почињао, а сада је вријеме да је подржим њу. Ми смо се упознали прије 7 година на рођендану у Новом Саду" - причао је Бака.
Убрзо затим почели су да говоре о заради и Дара Бубамара је открила да мјесечно зарађује око 120.000 евра.
- Зависи и од тога колико имам рекламних кампања, тезги, око 120.000 евра, а можда и мало мање, рекла је Дара, а онда је Бака Прасе признао колико он новца заради мјесечно.
- 600.000 евра, ту негде, зависи од мјесеца до мјесеца - рекао је Бака Прасе, а Дара је додала: "Свака ти част".
(Телеграф.рс)
