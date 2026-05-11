Стижу нова правила за апартмане у Хрватској: Ево шта се мијења

Њемачки медији посљедњих дана пишу о великим промјенама које Хрватска планира да уведе за приватни туристички смјештај од 2027. године. Према новим правилима, сви који издају апартмане, собе или куће за одмор мораће да имају званични регистрациони број. Без тог броја више неће моћи да оглашавају смјештај на платформама као што су Букинг и Аирбнб.
Вијест је изазвала пажњу и међу туристима и међу издаваоцима, посебно у Њемачкој, јер Нијемци већ годинама чине највећи број страних гостију у Хрватској.
Како преноси њемачки БР24, нови закон требало би да почне да важи од 1. јануара 2027. године. Сви приватни издаваоци мораће да региструју своје објекте путем посебног онлајн система, након чега ће добити јединствени број који ће бити обавезан за издавање и рекламирање смјештаја.
Директор Хрватске туристичке заједнице Ромео Драгићио рекао је да ће издаваоци имати одређени прелазни рок да ускладе пословање са новим правилима.
Нова правила уводе се на основу уредбе Европске уније из априла 2024. године, која има циљ да уведе више реда и контроле у област краткорочног издавања смјештаја широм Европе. Европска унија жели већу транспарентност тржишта, бољу заштиту туриста и сузбијање илегалног издавања апартмана.
То практично значи да ће туристи од 2027. године моћи лако да провјере да ли је смјештај који резервишу легално регистрован. Платформе попут Букинга и Аирбнба мораће да уклањају огласе објеката који немају важећи регистрациони број.
Приватни издаваоци без регистрације више неће смјети да издају нити рекламирају своје апартмане и куће за одмор, а за кршење правила биће предвиђене казне.
Важно је нагласити да се нова правила неће односити на хотеле и кампове.
Стручњак за права путника из њемачког Центра за заштиту потрошача Баден-Виртемберг, Оливер Батлер, сматра да би нова регулатива могла да донесе већу сигурност туристима.
„На платформама за резервацију све је више лажних огласа и превара. Регистрациони број помоћи ће туристима да лакше провјере ко заиста стоји иза огласа и да буду сигурнији приликом резервације“, рекао је Батлер.
Туристи који случајно резервишу нерегистрован смјештај неће сносити никакве казне нити правне посљедице.
И Букинг и Аирбнб подржали су нова европска правила. Из обје компаније поручују да ће сарађивати са државним институцијама и на вријеме обавијестити домаћине о свим промјенама.
Хрватска је и даље једна од омиљених дестинација њемачких туриста. Током 2025. године земљу је посјетило више од 20 милиона туриста, а Нијемци су били најбројнији страни гости са око три милиона долазака и чак 22 милиона ноћења.
Више од милион њемачких туриста боравило је управо у приватним апартманима и кућама за одмор, због чега се процјењује да ће нова правила значајно утицати на тржиште приватног смјештаја у Хрватској.
