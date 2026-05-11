Милан (39) из Зајечара паркирао ауто и нестао без трага: У току велика потрага

Зајечарац Милан Прванов (39) нестао је прије два дана и полиција интензивно трага за њим.
- Нестанак је пријављен прије два дана и интензивно се ради на проналажењу нестале особе - речено је у полицији.
Податак да се овом човјеку губи траг објављен је управо на друштвеним мрежама, а званичног саопштења нема од надлежних. Није се огласила ни породица, али су његове колеге из фирме гдје он ради апеловале путем друштвених мрежа.
Аутомобил несталог Милана пронађен је паркиран у атару зајечарског села Николичево. Постоје мале индиције да се Милан креће правцем Николичево - Метовница.
Пријатељи, колеге и сви који су нестанак пријавили на друштвеним мрежама апелују на све мјештане, ловце, планинаре, случајне пролазнике да уколико виде овог човјека одмах позову полицију.
Било каква информација, и најмања, била би од великог значаја за надлежне.
(Курир)
