Милан (39) из Зајечара паркирао ауто и нестао без трага: У току велика потрага

11.05.2026 08:42

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Зајечарац Милан Прванов (39) нестао је прије два дана и полиција интензивно трага за њим.

- Нестанак је пријављен прије два дана и интензивно се ради на проналажењу нестале особе - речено је у полицији.

Податак да се овом човјеку губи траг објављен је управо на друштвеним мрежама, а званичног саопштења нема од надлежних. Није се огласила ни породица, али су његове колеге из фирме гдје он ради апеловале путем друштвених мрежа.

Аутомобил несталог Милана пронађен је паркиран у атару зајечарског села Николичево. Постоје мале индиције да се Милан креће правцем Николичево - Метовница.

Пријатељи, колеге и сви који су нестанак пријавили на друштвеним мрежама апелују на све мјештане, ловце, планинаре, случајне пролазнике да уколико виде овог човјека одмах позову полицију.

Било каква информација, и најмања, била би од великог значаја за надлежне.

(Курир)

