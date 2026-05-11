Тешка несрећа у Хрватској: Ватрогасци резали лим аута, има мртвих

Тешка саобраћајна несрећа догодила се јутрос на цести између Рајсававца и Радновца а недалеко Јакшића
Како јавља пожешки.хр у несрећи су судјеловала два аутомобила.
Призори с мјеста догађаја су страшни, а на терену су све журне службе, од полиције до ватрогасаца.
Хитна је у пожешку болницу, према првим информацијама превезла два возача.
Због тежине повреда, једна особа је преминула у пожешкој болници, потврдили су из полиције.
Ватрогасци су морали резати смрскана возила како би извукли озлијеђене особе. Пут је затворен због обављања увиђаја, извијестили су из Хрватског аутоклуба.
- Због саобраћајне несреће у мјесту Рајсавац затворена је дионица ДЦ51 између мјеста Јакшић и Феровац. Саобраћај тече обилазно локалним прометницама - додали су.
