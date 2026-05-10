Ми Хрвати Србима никад нећемо бити до кољена: Питање запалило мреже

У бившој Југославији, мјешовити бракови били су готово свакодневна појава. Српкиње су се удавале за Хрвате, Хрватице за Србе, а љубав је, барем наизглед, била изнад свега.
Али са распадом државе и доласком ратова, све се драматично мијења. Националност, вера и политика постају линије раздвајања, а многе љубавне приче завршавају под притиском околности, далеко од романтике.
Деценијама касније, ова тема поново излази у јавност и отвара старе ране и нова питања. Управо зато је на Редиту покренута дискусија која је поново запалила полемику питањем:
"Да ли Хрватице трзају на Србе?".
Аутор објаве је потом образложио зашто је поставио ово питање.
"Да ли је ово мит или истина, шта каже животно искуство? Да ли зато што је забрањено воће најслађе, због акцента у говору или је потпуно неутемељена гласина?".
Коментари су се низали, а мишљења је било много.
"Као Хрватица која живи у Србији, већ неко дуже вријеме могу да потврдим да су ми симпатични њихови акценти, небитне су ми висина, новац, изглед и остале ствари, све је то занемарљиво".
Интересантан је био одговор једног Хрвата.
"Због овог ненадје*ивог смисла за хумор и досјетљивости се Хрватице углавном пале на Србе. Ми вам по хумору никад нећемо бити ни до кољена".
Било је и оних који се сјећају неких ранијих времена.
"Моје искуство је да си у СФРЈ у Ровињу могао да узмеш картонску кутију од фрижидера, напуниш је згужваним новинама, напишеш на тој кутији БЕОГРАЂАНИН и за 2 минута би се на ту кутију окачиле две Загрепчанке".
Има и оних који су се осврнули на медије и садржај који се пласира у комшилуку
"Наравно, поготово у данашње вријеме кад су на Хрватској телевизији све српски глумци. Не знате какав је ударац локалном домобрану кад му кћер каже да јој се свиђа Аљоша или Милош".
Љубав која је некада била природна и свакодневна, данас се често посматра кроз призму историје и политике, али управо зато остаје важан подсјетник да су личне везе јаче од подјела које су их некада ломиле.
