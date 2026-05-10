Полицајац убио бившу жену и двоје дјеце, па себе

Полицајац (40) из Француске, убио је синоћ своју бившу супругу и њихово двоје дјеце, а потом је себи пресудио.
Језиви злочин се догодио синоћ на сјеверу земље, а колеге осумњиченог су на мјесту злочина затекли потресан призор.
Тужилаштво је данас саопштило да су у кући пронађена четири тијела, укључујући и тијела дјеце стара 9 и 13 година.
Како пишу француски медији, полицију је алармирала дјевојка полицајца, са којом је био у вези неких мјесец дана.
Она је у суботу послијеподне пријавила да не може са њим да ступи у контакт, што јој је веома чудно, јер је требало да отпутују за викенд.
Жена је рекла да јој је полицајац рекао да иде у стан бивше жене да причува дјецу, пошто мајка мора да ради. Наводно је и жена која је била убијена исто радила у полицији.
Када је патрола стигла испред куће, угледали су аутомобил своје колегинице уредно паркиран. Врата куће су била закључана, а ролетне на прозорима спуштене. Међутим, полицајци су на шалонима видјели нешто што личи на рупу од метка.
Када су провалили у кућу пронашли су четири тијела - свог колеге, његове бивше жене и њихове дјеце. У кући је пронађен и пиштољ којим је извршено убиство и самоубиство.
Према незваничним сазнањима, полицајац је за злочин користио службени пиштољ.
"Истрага је у току. Не постоји историја насиља у породици", навело је тужилаштво.
