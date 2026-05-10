Logo
Large banner

Полицајац убио бившу жену и двоје дјеце, па себе

Аутор:

АТВ
10.05.2026 22:34

Коментари:

0
Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Полицајац (40) из Француске, убио је синоћ своју бившу супругу и њихово двоје дјеце, а потом је себи пресудио.

Језиви злочин се догодио синоћ на сјеверу земље, а колеге осумњиченог су на мјесту злочина затекли потресан призор.

Тужилаштво је данас саопштило да су у кући пронађена четири тијела, укључујући и тијела дјеце стара 9 и 13 година.

Минић Додик

Република Српска

Минић послао поруку Додику - зна се на кога се односи

Како пишу француски медији, полицију је алармирала дјевојка полицајца, са којом је био у вези неких мјесец дана.

Она је у суботу послијеподне пријавила да не може са њим да ступи у контакт, што јој је веома чудно, јер је требало да отпутују за викенд.

Жена је рекла да јој је полицајац рекао да иде у стан бивше жене да причува дјецу, пошто мајка мора да ради. Наводно је и жена која је била убијена исто радила у полицији.

Када је патрола стигла испред куће, угледали су аутомобил своје колегинице уредно паркиран. Врата куће су била закључана, а ролетне на прозорима спуштене. Међутим, полицајци су на шалонима видјели нешто што личи на рупу од метка.

Милорад Додик

Република Српска

Додик најавио поступке након потврде да Шмит одлази

Када су провалили у кућу пронашли су четири тијела - свог колеге, његове бивше жене и њихове дјеце. У кући је пронађен и пиштољ којим је извршено убиство и самоубиство.

Према незваничним сазнањима, полицајац је за злочин користио службени пиштољ.

"Истрага је у току. Не постоји историја насиља у породици", навело је тужилаштво.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Убиство

Самоубиство

Француска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сјеверна Кореја промијенила Устав: Слиједи нуклеарни удар ако...

Свијет

Сјеверна Кореја промијенила Устав: Слиједи нуклеарни удар ако...

5 ч

0
Жена у бијелом мантилу сједи за микроскопом и гледа црвену течност у мензури

Свијет

Несташица хемикалије од које зависи свијет

5 ч

0
Виктор Орбан и Петер Мађар

Свијет

Згазиће вас: Орбан послао поруку Петеру Мађару

6 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Нацизам доживљава препород у Европи

8 ч

0

  • Најновије

22

46

Украјински дронови погодили складишта нафте у НАТО земљи

22

42

Ми Хрвати Србима никад нећемо бити до кољена: Питање запалило мреже

22

37

Стојан Врањеш одиграо 300. утакмицу у Борчевом дресу

22

34

Полицајац убио бившу жену и двоје дјеце, па себе

22

09

Минић послао поруку Додику - зна се на кога се односи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner