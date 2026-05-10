Минић послао поруку Додику - зна се на кога се односи

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:1
Премијер Републике Српске Саво Минић послао је јавно поруку предсједнику СНСД-а Милораду Додику. путем друштвене мреже Икс.
Он се у својој објави захвалио Додику, а јасно је шта је повод.
"...Тирјанству стати ногом за врат, довести га к познању права, то је људска дужност најсветија", давно је рекао велики Његош. Хвала предсједниче Милорад Додик", написао је Минић.
"...тирјанству стати ногом за врат, довести га к познању права, то је људска дужност најсветија", давно је рекао велики Његош.— Саво Минић (@minic_savo) May 10, 2026
Хвала предсједниче @MiloradDodik
Ова објава Минића долази убрзо након што је потврђено да ће Кристијан Шмит напустити БиХ, након пет година.
Подсјећамо, како су пренијели њемачки медији, информације су потврђене из самог ОХР-а.
Кристијан Шмит је у БиХ боравио пет година иако није имао потврду Савјета безбједности уједињених нација.
Након потврде његовог одласка огласио се и Додик који је имао приједлог за Нијемца. Опширније о томе прочитајте на ОВОМ ЛИНКУ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
29 мин1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
22
09
21
57
21
46
21
42
21
27
Тренутно на програму