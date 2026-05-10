Dodik najavio postupke nakon potvrde da Šmit odlazi

Stevan Lulić
10.05.2026 21:57

Милорад Додик, предсједник СНСД-а, говори на централној свечаности поводом Дана полиције Републике Српске у Центру за обуку у Залужанима, 4. априла 2026. године
Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, oglasio se nakon što je za njemačke medije potvrđeno da Kristijan Šmit odlazi iz BiH nakon pet godina i najavio određene postupke.

Dodik je istakao da Šmit odlazi onako kako je u nju i došao - bez legitimiteta, bez odluke Savjeta bezbjednosti UN i bez međunarodnog prava na svojoj strani.

"Sve vrijeme njegovog mandata bilo je jasno da je riječ o čovjeku koji je u BiH boravio i djelovao mimo procedura na kojima bi trebalo da počiva međunarodni poredak. Zato je i svaka marka njegove previsoke plate bila jednako nelegalna kao i odluke koje je pokušavao da nameće".

Imao je i prijedlog za Šmita koji se tiče njegove plate.

"Na kraju mu mogu dati samo jedan prijedlog - pošto je sav novac koji je primio, kao i onaj koji je planirao da primi, proizvod jednog nelegalnog mandata, neka ga donira u humanitarne svrhe", rekao je Dodik dodajući da u FBiH sigurno postoje ljudi kojima bi time makar nešto korisno učinio, kada je već svoj mandat potrošio na uzaludno dodvoravanje sarajevskoj čaršiji i pokušaje da nanese štetu Republici Srpskoj.

Najavio je i pokretanje odgovarajućih postupaka kako bi se utvrdilo kolika je materijalna šteta nastala djelovanjem Nijemca.

"U svom nelegalnom mandatu opljačkao je međunarodnu zajednicu i građane zemalja iz kojih je finansiran, uzimajući novac na koji nije imao nikakvo pravo. Republika Srpska će pokrenuti odgovarajuće postupke, jer i mi, ali i građani zemalja koje su ga finansirale, imamo pravo da znamo koliku je materijalnu štetu proizvelo njegovo djelovanje. Mnogo je zla pokušao da napravi, ali je na kraju svojim djelovanjem samo potvrdio jednu činjenicu - Republika Srpska je neuništiva", zaključio je Dodik.

