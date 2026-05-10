Mi Hrvati Srbima nikad nećemo biti do koljena: Pitanje zapalilo mreže

U bivšoj Jugoslaviji, mješoviti brakovi bili su gotovo svakodnevna pojava. Srpkinje su se udavale za Hrvate, Hrvatice za Srbe, a ljubav je, barem naizgled, bila iznad svega.

Ali sa raspadom države i dolaskom ratova, sve se dramatično mijenja. Nacionalnost, vera i politika postaju linije razdvajanja, a mnoge ljubavne priče završavaju pod pritiskom okolnosti, daleko od romantike.

Decenijama kasnije, ova tema ponovo izlazi u javnost i otvara stare rane i nova pitanja. Upravo zato je na Reditu pokrenuta diskusija koja je ponovo zapalila polemiku pitanjem:

"Da li Hrvatice trzaju na Srbe?".

Autor objave je potom obrazložio zašto je postavio ovo pitanje.

"Da li je ovo mit ili istina, šta kaže životno iskustvo? Da li zato što je zabranjeno voće najslađe, zbog akcenta u govoru ili je potpuno neutemeljena glasina?".

Komentari su se nizali, a mišljenja je bilo mnogo.

"Kao Hrvatica koja živi u Srbiji, već neko duže vrijeme mogu da potvrdim da su mi simpatični njihovi akcenti, nebitne su mi visina, novac, izgled i ostale stvari, sve je to zanemarljivo".

Interesantan je bio odgovor jednog Hrvata.

"Zbog ovog nenadje*ivog smisla za humor i dosjetljivosti se Hrvatice uglavnom pale na Srbe. Mi vam po humoru nikad nećemo biti ni do koljena".

Bilo je i onih koji se sjećaju nekih ranijih vremena.

"Moje iskustvo je da si u SFRJ u Rovinju mogao da uzmeš kartonsku kutiju od frižidera, napuniš je zgužvanim novinama, napišeš na toj kutiji BEOGRAĐANIN i za 2 minuta bi se na tu kutiju okačile dve Zagrepčanke".

Ima i onih koji su se osvrnuli na medije i sadržaj koji se plasira u komšiluku

"Naravno, pogotovo u današnje vrijeme kad su na Hrvatskoj televiziji sve srpski glumci. Ne znate kakav je udarac lokalnom domobranu kad mu kćer kaže da joj se sviđa Aljoša ili Miloš".

Ljubav koja je nekada bila prirodna i svakodnevna, danas se često posmatra kroz prizmu istorije i politike, ali upravo zato ostaje važan podsjetnik da su lične veze jače od podjela koje su ih nekada lomile.

