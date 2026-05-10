Jeziva svjedočenja o ubistvu krim-inspektora: "Samo je ušao i počeo da puca“

Autor:ATV
Komentari:1
Pucnjava u kafiću u sklopu tržnog centra u Krapini, u kojoj je ove nedjelje, 10. maja, ubijen krim-inspektor R.G. (52) šokirala je goste i radnike lokala
Posebno potresna svjedočenja dali su konobari koji su se u trenutku napada nalazili svega nekoliko metara od ubijenog policajca.
Prema riječima svjedoka, sve se dogodilo u svega nekoliko sekundi, bez ikakve svađe ili upozorenja.
Konobar Dorijan Švaljek, koji je radio u kafiću u trenutku pucnjave, ispričao je za Zagorje international da je muškarac mirno ušao u lokal, izvadio pištolj i zapucao.
"Čovjek je došao unutra s pištoljem, okrenuo se prema njemu i tri puta pucao u njega, zatim otišao van i upucao sebe. Nije bilo nikakve svađe, baš ništa… Samo je došao u kafić i pucao", rekao je Švaljek.
Kako navodi, u lokalu je tada bilo petnaestak ljudi.
"Strašno je bilo. Ja sam se skrivao u skladištu jedno deset minuta, dok nije došla policija", dodao je potreseni konobar.
Njegova koleginica Viktorija Žižak u trenutku pucnjave uzimala je narudžbu od ubijenog policajca.
Vidno potresena, kroz suze je opisala šta se dogodilo.
"Ubio ga je pred mojim očima. Tri puta je pucao u njega bez i jedne riječi. Samo je uperio pištolj i pucao", rekla je svjedokinja.
Nakon pucnjave, kako kaže, ubica je pogledao prema njoj.
"Nakon toga je skrenuo pogled prema meni, a ja sam pobjegla u skladište", dodala je.
Prema riječima konobarice, ubica je i ranije tog jutra bio ispred lokala.
"Vozio se ispred kafića oko pola osam i gledao unutra", ispričala je.
Nedugo nakon toga vratio se i počinio zločin.
Kako se ranije saznalo, nakon pucnjave na mjesto događaja stigle su brojne policijske ekipe, kao i helikopter hitne medicinske pomoći koji je odvezao napadača.
Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske saopšteno je da je policijski službenik ubijen vatrenim oružjem dok je bio van službe.
Prema ranijim informacijama, ubijen je voditelj Službe kriminalističke policije PU krapinsko-zagorske Robert Grilec, dok je ubica, prema nezvaničnim informacijama ovog portala, podlegao povredama u bolnici.
