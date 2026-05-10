Jeziva svjedočenja o ubistvu krim-inspektora: "Samo je ušao i počeo da puca“

Pucnjava u kafiću u sklopu tržnog centra u Krapini, u kojoj je ove ned‌jelje, 10. maja, ubijen krim-inspektor R.G. (52) šokirala je goste i radnike lokala

Posebno potresna svjedočenja dali su konobari koji su se u trenutku napada nalazili svega nekoliko metara od ubijenog policajca.

Prema riječima svjedoka, sve se dogodilo u svega nekoliko sekundi, bez ikakve svađe ili upozorenja.

"Došao je unutra s pištoljem i odmah zapucao"

Konobar Dorijan Švaljek, koji je radio u kafiću u trenutku pucnjave, ispričao je za Zagorje international da je muškarac mirno ušao u lokal, izvadio pištolj i zapucao.

"Čovjek je došao unutra s pištoljem, okrenuo se prema njemu i tri puta pucao u njega, zatim otišao van i upucao sebe. Nije bilo nikakve svađe, baš ništa… Samo je došao u kafić i pucao", rekao je Švaljek.

Kako navodi, u lokalu je tada bilo petnaestak ljudi.

"Strašno je bilo. Ja sam se skrivao u skladištu jedno deset minuta, dok nije došla policija", dodao je potreseni konobar.

Konobarica kroz suze opisala horor

Njegova koleginica Viktorija Žižak u trenutku pucnjave uzimala je narudžbu od ubijenog policajca.

Vidno potresena, kroz suze je opisala šta se dogodilo.

"Ubio ga je pred mojim očima. Tri puta je pucao u njega bez i jedne riječi. Samo je uperio pištolj i pucao", rekla je svjedokinja.

Nakon pucnjave, kako kaže, ubica je pogledao prema njoj.

"Nakon toga je skrenuo pogled prema meni, a ja sam pobjegla u skladište", dodala je.

Sumnjivo ponašanje prije pucnjave

Prema riječima konobarice, ubica je i ranije tog jutra bio ispred lokala.

"Vozio se ispred kafića oko pola osam i gledao unutra", ispričala je.

Nedugo nakon toga vratio se i počinio zločin.

Policija i helikopter hitne pomoći na terenu

Kako se ranije saznalo, nakon pucnjave na mjesto događaja stigle su brojne policijske ekipe, kao i helikopter hitne medicinske pomoći koji je odvezao napadača.

Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske saopšteno je da je policijski službenik ubijen vatrenim oružjem dok je bio van službe.

Prema ranijim informacijama, ubijen je voditelj Službe kriminalističke policije PU krapinsko-zagorske Robert Grilec, dok je ubica, prema nezvaničnim informacijama ovog portala, podlegao povredama u bolnici.