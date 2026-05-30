Hezbolah gađao izraelsku bazu "Meron"

Libanska militantna grupa Hezbolah tvrdi da je ispalila raketu na jedinicu za kontrolu vazdušnog saobraćaja baze "Meron" u sjevernom dijelu Izraela.
Baza "Meron", koja se nalazi oko osam kilometara od libanske granice, predstavlja objekat Izraelskog ratnog vazduhoplovstva za nadzor i komandovanje na planini Meron, prenosi "Al džazira".
Hezbolah je ranije saopštio da je tokom noći ispalio rakete na sjeverni izraelski grad Kirjat Šmona.
Kako je navedeno, u pitanju je operacija koja je uključivala postavljanje zasjede grupi izraelskih vojnika koji su pokušali da napreduju ka području Gandourijeh u okrugu Nabatijeh, u južnom dijelu Libana.
Prema navodima grupe, aktivirane su eksplozivne naprave protiv izraelskih snaga, nakon čega su gađane raketama.
Hezbolah tvrdi da je u napadu bilo povrijeđenih izraelskih vojnika, koji su se povukli pod dimnom zavjesom, nakon čega je područje bombardovano iz vazduha i artiljerijom.
Hezbolah je saopštio i da je oborio izraelski dron "hermes 450" iznad mjesta Zotar el Šarkija pomoću rakete zemlja-vazduh.
