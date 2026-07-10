Merino odveo Španiju u polufinale Mundijala!

Autor:ATV redakcija
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Španija ponovo slavi Mikela Merina! Činilo se da su zagarantovani produžeci u duelu Španije i Belgije u četvrtfinalu Mundijala, pošto je bilo 1:1, da bi heroj pobjede nad Portugalijom, ušao i u 86. i samo dva minuta kasnije zatresao mrežu poslije kiksa rezervnog golmana Lamensa – 2:1.
Furija u polufinalu ide na Francusku koja je izbacila Maroko.
Samo dva minuta bila su potrebna zlatnom džokeru Mikelu Merinu da riješi pitanje pobjednika u dvoboju sa Belgijom.
Iskoristio je vezista Španije i Arsenala poklon koji mu je „servirao na tacni“ rezervni golman Lamens. Naime, Lamens je u 71. minutu zamijenio Tiba Kurtou koji se povrijedio i u suzama je završio svoj posljednji Mundijal.
U 86. minutu Dani Olmo je ustupio mjesto Mikelu Merinu, a on je samo dva minuta kasnije zatresao mrežu, nakon što je Lamens ispustio loptu poslije udarca Kubarsija sa preko 20 metara.
Neobjašnjivo je kako je golman Mančester junajteda amaterski reagovao i „servirao“ je pravo na nogu Merinu loptu, koji ne prašta.
Heroj pobede nad Portugalijom u osmini finala zbog gola u 91. minutu, sada je presudio i Belgijancima.
Kada je u pitanju prvo poluvreme, Španci su poveli preko Fabijana Ruisa golom u 30. minutu. Odbranio je prethodno Kurtoa udarac Danija Olma, lopta se odbila pravo do Ruisa, koji je hladnokrvno, slabijom desnom nogom poslao u mrežu.
Činilo se da će Španci na poluvrijeme sa golom prednosti, ali je De Ketelare matirao, do tog trenutka, nesavladivog Unaja Simona.
Sjajan „upijač“ glavom, iskrao se ispred direktnog čuvara i pogodio na asistenciju Timotija Kastanja.
U nastavku se činilo da će se igrati produžeci. Mijenjali su De la Fuente i Rudi Garsija, nije bilo previše prilika, da bi zlatni džoker Mikel Merino riješio pitanje pobjednika golom u 88. minutu.
U Dalasu se sastaju u polufinalu Francuska i Španija.
(Sputnjik)
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