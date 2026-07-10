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Poznato gdje će biti sahranjen Andrija Bajić

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 22:47

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Познато гдје ће бити сахрањен Андрија Бајић
Foto: screenshot / TV Pink

Danas je u Mts dvorani održana komemoracija Andriji Bajiću koji je iza sebe ostavio suprugu i tri kćerke. Na komemoraciji se pojavio veliki broj prijatelja i kolega sa estrade, a supruga Svetlana Tomić poznatija kao Mala Cana na kraju je dala izjavu za medije.

Mala Cana je između ostalog rekla da će njen pokojni suprug biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana.

– Lično sam se zahvalila predsjedniku i svima koji su mi pomogli, direktoru SOKOJ, da ne zaboravim. Svima koji su urgirali da se sahrani u Aleji, hvala im. Borila sam se jako, i kad su mi ponestale snage i kad sam vidjela da gubim, htjela sam da ga ispratim dostojanstveno. Došla sam u pratnji obezbjeđenja, nisam ih ja angažovala, to su mi obezbijedili, oni su divni i kulturni, dali su mi snage da ništa ne kažem. To što mi je zasmetalo na fotografijama, sve je to u redu. Ja nisam pitana ni za šta, ali postoje naše slike, mi smo 15 godina živjeli zajedno, nismo se odvajali. Nisam rekla da budu samo naše slike, imali smo i mi priču i šalu, mogla sam i ja da proslijedim video, pa da puste. Želim da se smirim i da sve ovo prođe i da svog supruga dostojanstveno ispratim, ne zanima me niko. Ja samo hoću da odem po stoje stvari i da više nikada ne uđem u tu kuću – izjavila je Svetlana.

Era Ojdanić održao potresan govor

Pjevač Era Ojdanić održao je potresan govor na komemoraciji i mnogima natjerao suze na oči.

– Draga familijo i prijatelji, drage kolege, sve što bih imao da kažem suvišno bi bilo. Veliki umjetnik, veliko srce, domaćin, veliki otac, najveći deda. Mnoge koncerte, putovanja, lijepih trenutaka samo proveli zajedno... Samo da vam kažem jedan trenutak šta se dogodilo u Australiji, na turneji. Kada smo trebali da idemo kući, svi pasoši i sve je bilo u neseseru kod njega. Krenuli smo za Jugoslaviju, imali smo let oko osam sati uveče. Andrija je ušao u prodavnicu od 300 kvadrata. Htio je da kupi neke kasete koje nije imao kod kuće, kupio je, i onaj njegov neseser spusti. Ja kao đavo od čovjeka, privučem se i ukradem i sakrijem se i gledam reakciju. Kad se okrenuo i vidio da nema nesesera, podigao je glavu i rekao da se radnja zaključa. Kad sam vidio da on počinje da briše znoj ja sam izašao. On je htio da me ubije. To, kad budem umirao, sjetiću se tog trenutka. U to ime, u svoje lično ime i ime svih vas, neka mu je vječna slava – rekao je Era Ojdanić, prenosi Blic.

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Andrija Bajić

Mala Cana

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