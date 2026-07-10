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Sloba Vasić nakon izlaska sa psihijatrije uputio snažnu poruku

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 14:57

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Слоба Васић
Foto: Youtube/Red TV

Pjevač Sloba Vasić nedavno je prošao kroz težak period kada je zadržan u bolnici „Laza Lazarević“ zbog agresivnog ponašanja na aerodromu.

Njemu je u tim trenucima najveća podrška bila supruga Jelena, a sada se pjevač oglasio snažnom porukom.

Sloba je na svom Instagramu podijelio citat o izazovima i ljudima koji su prava podrška.

"Život ponekad zakuca oluja kad kad vidiš koliko ti znači dom. Ne da te slomi, nego da ti pokaže ko je zaista tu. Ko ćuti kad se treseš, ko ne odlazi kad te vidi najslabijeg. Zato ustani, ne zbog njih nego da pokažeš sebi koliko si jak", glasila je njegova objava.

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Na nedavno pitanje kada je otišao na kliniku "Laza Lazarević" šta je osoblju rekao, Sloba je naveo:- Rekao sam kako se trenutno osjećam, da se osjećam vrlo loše u tom momentu i prosto da bih možda i želio da ostanem, da "iskuliram nekoliko dana", da se odvojim od telefona i od javnosti.

"Htio sam da imam vremena da razmislim o svemu, da razbistrim malo glavu i da nađem zajednički sa doktorima neko riješenje za to moje trenutno stanje", dodao je Vasić tom prilikom.

(GrandTV)

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Sloba Vasić

Sloba Vasić na psihijatriji

Pjevač

Psihijatrija

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