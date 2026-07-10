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Podignuta optužnica protiv Veselina Milića

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 15:43

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Подигнута оптужница против Веселина Милића
Foto: MUP Srbije

Više javno tužilaštvo u Beogradu podnijelo je Višem sudu u Beogradu optužni prijedlog protiv Veselina Milića zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i krivično djelo falsifikovanje službene isprave.

Postoji opravdana sumnja da je 12. maja 2026. godine kao službeno lice - pomoćnik direktora policije i načelnik Policijske uprave za grad Beograd, svjesno propustio da prijavi krivično djelo teškog ubistva za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti, a za koje krivično djelo se može izreći kazna teža od 5 godina zatvora.

Veselina Milića je, kako se opravdano sumnja, vlasnik restorana "27" okrivljeni Nenad L, 12. maja nakon 23 časa pozvao putem aplikacije"WhatsApp" da mu kao policajcu kog lično poznaje i u koga ima povjerenja prijavi da je u njegovom restoranu ubijen Aleksandar Nešović, a što okrivljeni Veselin Milić nije nikome prijavio.

Takođe, postoji opravdana sumnja da je 13. maja u službenim prostorijama Biroa načelnika PU za grad Beograd u službenu ispravu - službenu bilješku MUP RS, DP, PU za grad Beograd unio neistinite podatke, kao i da nije unio određene važne podatke.

Kako se navodi u saopštenju, on je neistinito unio da se 12. maja 2026. godine u restoranu "27" slučajno sreo sa okrivljenim Sašom Vukovićem Bosketom, iako ga je prethodno lično pozvao da dođe u restoran.

- Kao neistinit unio je i podatak da se iste večeri u restoranu pojavio Aleksandar Nešović, da je prišao blizu njegovog stola, demonstrativno odmaknuo glavom, okrenuo se i otišao, iako je Aleksandar Nešović imao kratku verbalnu raspravu sa njim i Sašom Vukovićem - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Pored toga, kako se navodi u saopštenju, nije uneo važne podatke i to da je sa okrivljenim Sašom Vukovićem Bosketom porodični prijatelj, da mu je poznato da je između Saše Vukovića i Aleksandra Nešovića postojao konflikt, zbog kog je Vuković strahovao za svoju bezbjednost i da ga je lično pozvao u restoran "27", a da je preko posrednika pozvao Aleksandra Nešovića u restoran "27" kako bi pokušao da ih pomiri.

- Takođe u službenu bilješku nije uneo da ga je 12. maja u večernjim časovima, nakon što je napustio restoran, pozvao vlasnik restorana Nenad L. da ga obavijesti da ima veliki problem i da je u njegovom restoranu ubijen A.N, a koji podaci su mogli biti od uticaja na blagovremeno postupanje policije - navodi se u saopštenju, a prenosi Telegraf.

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Veselin Milić

uhapšen Veselin Milić

Saša Vuković Boske

Srbija

Ubistvo

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