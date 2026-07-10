Obustavljena istraga protiv Danke Vuković za pomaganje u Nešovićevom ubistvu!

Autor:ATV redakcija
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Odlukom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu protiv Danke Vuković obustavljena je istraga za pomaganje u ubistvu Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu "27" na Senjaku, saznaje Telegraf.
Danka je supruga Saše Vukovića zvanog Boske koji se sumnjiči da je lično likvidirao Nešovića na podmukao način, a tereti se za teško ubistvo.
Sumnjalo se da je ona preko posrednika dostavila Vukoviću pištolj kojim je počinio ubistvo, ali su dokazi pokazali da to nije slučaj jer se on mjesecima unazad svuda kretao sa pištoljem, pa i kobne večeri.
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Ova žena se nalazi u kućnom pritvoru nakon što joj je prošle sedmice Viši sud u Beogradu ukinuo pritvor, a nakon obustave istrage ona će biti potpuno slobodna, pojašnjava izvor Telegrafa iz pravosuđa.
Protiv ostalih osumnjičenih istraga je i dalje u toku.
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