Logo

Detalji pogibije dva mladića: Vožnja završila tragedijom

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 07:49

Komentari:

0
Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 22 časa u baogradskom naselju Batajnia kada je vozilo kvad uletjelo u kanal, život su izgubila dva mladića Đ. M. (24) i M. M. (25).

Kako saznaje Telegraf, do nesreće je došlo kada su se tokom vožnje iz do sada neutvrđenih razloga prevrnuli kvadom i upali u kanal.

Na lice mjesta brzo su izašle ekipe, međutim mladići nisu davali znake života.

Kako saznaje portač, nesreća se dogodila od strane Avale, u njivama u ataru naselja u nastavku ulice Velike međe i Stevana Simića.

Невријеме на истоку Републике Српске

Društvo

Pogledajte nevrijeme koje je haralo istokom Srpske

Prijatelj stradalih je pojasnio da su se drugovi tokom popodneva vozili, ali da su u jednom momentu prestali da se javljaju zbog čega je i započeta potraga za njima, a policija je pozvana oko 22 časa.

Traganje je nažalost okončano tragedijom i pronalaskom prevrnutog vozila, a u blizini i tela mladića koji su izgubili život.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

poginuli

tragedija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Трагедија на послу: Погинуо радник на градилишту

Srbija

Tragedija na poslu: Poginuo radnik na gradilištu

19 h

0
Три свиње у тору.

Srbija

Masovna eutanazija svinja u Hrtkovcima

20 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Srbija

Vozio u rikverc pa pregazio kolegu, nije mu bilo spasa

21 h

0
Радницима хитне жена испала са носила

Srbija

Suspendovani radnici Hitne kojima je žena ispala sa nosila i preminula

22 h

0

  • Najnovije

10

37

Šest zastrelina, osam prostrelina: Objavljeni detalji ubistva Nešovića

10

36

Tragedija poslije pobjede Francuske na Mundijalu

10

32

Hrabri haski skočio na medvjeda i spasio dječaka

10

22

Opština u Srpskoj poklanja steone junice

10

21

Traktor i krave su moj san: Haland želi život na farmi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima