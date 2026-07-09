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Tragedija na poslu: Poginuo radnik na gradilištu

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 14:52

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Трагедија на послу: Погинуо радник на градилишту
Foto: Unsplash

Građevinski radnik poginuo je danas u naselju Vrbovski u beogradskoj opštini Palilula.

Radnik je poginuo kada je preko njega prešla radna mašina, prenosi RTS.

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Uviđaj je u toku, a tijelo je poslato na obdukciju.

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Tagovi :

tragedija

gradilište

Poginuo radnik

Srbija

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