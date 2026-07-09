Tragedija na poslu: Poginuo radnik na gradilištu

Autor:ATV redakcija
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Građevinski radnik poginuo je danas u naselju Vrbovski u beogradskoj opštini Palilula.
Radnik je poginuo kada je preko njega prešla radna mašina, prenosi RTS.
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Uviđaj je u toku, a tijelo je poslato na obdukciju.
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