Tragedija na poslu: Poginuo radnik na gradilištu

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Građevinski radnik poginuo je danas u naselju Vrbovski u beogradskoj opštini Palilula.

Radnik je poginuo kada je preko njega prešla radna mašina, prenosi RTS. Društvo Stotine maraka razlike: Odluka Ustavnog suda mijenja prava radnika Uviđaj je u toku, a tijelo je poslato na obdukciju.

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