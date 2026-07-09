Logo

Vozio u rikverc pa pregazio kolegu, nije mu bilo spasa

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 12:46

Komentari:

0
Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

U naselju Veliki Vrbovski u opštini Palilula u Beogradu, jutros se desila užasna nesreća kada je radna mašina pregazila čoveka koji je preminuo na licu mjesta.

Kako piše Kurir, radnik jedne firme je upravljao mašinom u okviru radova na instalacijama, kretao se u rikverc i nije primjetio da se iza njega nalazi čovjek.

Mašinom je naleteo na nesrečnog čoveka kojeg je udario i koji je umro na licu mjesta.

Na teren su ubrzo izašle ekpe policije i Hitne pomoći i nažalost mogli su samo da konstatuju smrt.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Beograd

Saobraćajna nesreća

Poginuo radnik

Crna hronika

Komentari (0)

Pročitajte više

Бони Тајлер, пјевачица

Scena

Od ovoga je umrla diva Boni Tajler: Simptomi ne smiju da se ignorišu

1 h

0
Војислав Савић: Рипл ефекат Пере Тунгуза

Društvo

Vojislav Savić: Ripl efekat Pere Tunguza

1 h

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Hronika

Požar na graničnom prelazu između BiH i Hrvatske: Vozač opazio dim

1 h

0
Ко је била Бони Тајлер? Два пута мијењала име због каријере

Scena

Ko je bila Boni Tajler? Dva puta mijenjala ime zbog karijere

1 h

0

Više iz rubrike

Радницима хитне жена испала са носила

Srbija

Suspendovani radnici Hitne kojima je žena ispala sa nosila i preminula

1 h

0
Доктор, хирург, рукавице

Srbija

Alarm u Banatu: Pronađen otpad od svinja, krije se jeziva opasnost

1 h

0
Упуцан у пуцњави: Ко је Милан Остојић Сандокан?

Srbija

Upucan u pucnjavi: Ko je Milan Ostojić Sandokan?

3 h

0
Војска војници парада

Srbija

Pukovnik otkrio šta čeka regrute tokom 75 dana: Neće to biti hotel

5 h

0

  • Najnovije

13

49

Nemedicinskom kadru UKC-a Srpske dodatak od 150 maraka

13

44

Dosta je bilo natezanja sa novcem: Ova četiri znaka Zodijaka uskoro pune novčanike

13

43

Masovna eutanazija svinja u Hrtkovcima

13

43

Poznato kada na teren izlaze Đoković i Siner

13

39

Neki su već pogriješili, nemojte i vi: Detaljno objašnjenje o povratu PDV-a

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima