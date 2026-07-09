Vozio u rikverc pa pregazio kolegu, nije mu bilo spasa

U naselju Veliki Vrbovski u opštini Palilula u Beogradu, jutros se desila užasna nesreća kada je radna mašina pregazila čoveka koji je preminuo na licu mjesta.

Kako piše Kurir, radnik jedne firme je upravljao mašinom u okviru radova na instalacijama, kretao se u rikverc i nije primjetio da se iza njega nalazi čovjek.

Mašinom je naleteo na nesrečnog čoveka kojeg je udario i koji je umro na licu mjesta.

Na teren su ubrzo izašle ekpe policije i Hitne pomoći i nažalost mogli su samo da konstatuju smrt.