Vozio u rikverc pa pregazio kolegu, nije mu bilo spasa

Autor:ATV redakcija
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U naselju Veliki Vrbovski u opštini Palilula u Beogradu, jutros se desila užasna nesreća kada je radna mašina pregazila čoveka koji je preminuo na licu mjesta.
Kako piše Kurir, radnik jedne firme je upravljao mašinom u okviru radova na instalacijama, kretao se u rikverc i nije primjetio da se iza njega nalazi čovjek.
Mašinom je naleteo na nesrečnog čoveka kojeg je udario i koji je umro na licu mjesta.
Na teren su ubrzo izašle ekpe policije i Hitne pomoći i nažalost mogli su samo da konstatuju smrt.
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