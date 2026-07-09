Evropu zahvatio novi talas vrućina: U ovom gradu rekordnih 40,7 stepeni

Veliki dio Evrope suočava se sa novim toplotnim talasom, a Barselona je zabilježila najvišu temperaturu od početka mjerenja prije 112 godina.

U tom gradu je u srijedu izmjereno 40,7 stepeni Celzijusa, dok su pojedine meteorološke stanice u Španiji registrovale temperature do 44 stepena, piše Gardijan.

U Francuskoj su za velike dijelove zemlje izdata narandžasta upozorenja zbog ekstremnih vrućina.

Očekuje se da će temperatura u Bordou i Perpinjanu dostići 38 stepeni, u Nantu 37, a u Parizu oko 35 stepeni Celzijusa.

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Toplotni talas zahvatio je i Italiju, gdje se na sjeveru zemlje prognoziraju temperature do 36 stepeni u gradovima poput Firence i Bolonje.

Vrućine se nastavljaju i u Velikoj Britaniji, gdje se u Londonu očekuje temperatura do 34 stepena Celzijusa.

Meteorološke službe su upozorile građane da izbjegavaju najtopliji dio dana i preduzmu mjere zaštite od visokih temperatura.