Logo

Evropu zahvatio novi talas vrućina: U ovom gradu rekordnih 40,7 stepeni

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 13:10

Komentari:

0
Европу захватио нови талас врућина: У овом граду рекордних 40,7 степени
Foto: Pexel/Aleksandar Pasaric

Veliki dio Evrope suočava se sa novim toplotnim talasom, a Barselona je zabilježila najvišu temperaturu od početka mjerenja prije 112 godina.

U tom gradu je u srijedu izmjereno 40,7 stepeni Celzijusa, dok su pojedine meteorološke stanice u Španiji registrovale temperature do 44 stepena, piše Gardijan.

U Francuskoj su za velike dijelove zemlje izdata narandžasta upozorenja zbog ekstremnih vrućina.

Očekuje se da će temperatura u Bordou i Perpinjanu dostići 38 stepeni, u Nantu 37, a u Parizu oko 35 stepeni Celzijusa.

илу-плажа-19062026

Svijet

Novo pravilo na plažama podijelilo turiste: Mnogi smatraju da je otišlo predaleko

Toplotni talas zahvatio je i Italiju, gdje se na sjeveru zemlje prognoziraju temperature do 36 stepeni u gradovima poput Firence i Bolonje.

Vrućine se nastavljaju i u Velikoj Britaniji, gdje se u Londonu očekuje temperatura do 34 stepena Celzijusa.

Meteorološke službe su upozorile građane da izbjegavaju najtopliji dio dana i preduzmu mjere zaštite od visokih temperatura.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Barselona

vrućina

Rekordni toplotni talas

toplotni talas

Evropa

Komentari (0)

Više iz rubrike

Плажа

Svijet

Novo pravilo na plažama podijelilo turiste: Mnogi smatraju da je otišlo predaleko

1 h

0
врућина висока температура

Svijet

Užas u Njemačkoj: Toplotni talas odnio više od 5.000 života

2 h

0
беба и мајка руке

Svijet

Internet eksplodirao: Ljudi šokirani čime majka hrani dijete, pršte optužbe

3 h

0
Ормуски мореуз

Svijet

Iran napao američke baze, sirene odjeknule u više država

3 h

0

  • Najnovije

13

49

Nemedicinskom kadru UKC-a Srpske dodatak od 150 maraka

13

44

Dosta je bilo natezanja sa novcem: Ova četiri znaka Zodijaka uskoro pune novčanike

13

43

Masovna eutanazija svinja u Hrtkovcima

13

43

Poznato kada na teren izlaze Đoković i Siner

13

39

Neki su već pogriješili, nemojte i vi: Detaljno objašnjenje o povratu PDV-a

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima