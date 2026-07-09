Internet eksplodirao: Ljudi šokirani čime majka hrani dijete, pršte optužbe

Na društvenim mrežama je buknuo pravi virtuelni rat nakon što je poznata influenserka Otam Pejdž Kombs, koja hrani porodicu od šest članova, javno pokazala šta daje svojoj jednogodišnjoj kćerki Alejhi da jede za ručak.

Video je u rekordnom roku zabilježio više od 4,3 miliona pregleda, a korisnici su toliko zgroženi izborom i količinom namirnica da su je otvoreno optužili za „zlostavljanje djeteta“.

Ljudi upozoravaju da Otam servira porcije koje ne pojede ni odrasla osoba za cijeli dan, dok majka na žestoke kritike hladno odgovara da samo voli svoju „srećnu i bucmastu djevojčicu“.

Obrok iz noćne more: Tjestenina, pljeskavice i pica rolnice

Na spornom snimku vidi se kako majka djetetu, odmah nakon dvočasovnog spavanja, sprema preobilan i izrazito nezdrav ručak koji se sastoji od:

Tjestenine natopljene industrijskim crvenim sosom,

Čitavog tanjira prženih pilećih pljeskavica,

Kaloričnih pica rolnica.

Pratioci su odmah zasuli video bijesnim komentarima. "Ovo je pretjerano hranjenje i čisti kriminal", "Ako vam je cilj da skratite život toj bebi, onda radiš odličan posao, mama", "Imam 39 godina i ne pojedem toliko za ručak i večeru zajedno, ovo jadno djete se već muči" – samo su neke od reakcija šokiranih ljudi. Dio gledalaca smatra da Otam namjerno stavlja ovolike količine hrane u kadar samo da bi provocirala javnost i sakupljala preglede.

Oglasili se i stručnjaci: Ovo ostavlja posljedice za cijeli život

Povodom ovog viralnog slučaja oglasili su se i stručnjaci za ishranu odojčadi i djece, koji su potvrdili da je ovakav način ishrane ozbiljan razlog za zabrinutost.

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"Iz priloženog video snimka jasno se vidi da djete već ima značajnu količinu centralne masnoće i obilne masne ćelije na udovima. Porcije su ogromne za taj uzrast. Hranjenje djece ovakvom hranom prepunom skroba i masti trajno određuje nezdrave preferencije i porcije za ostatak života", upozoravaju nutricionisti.

Stručnjaci dodaju da mlade majke sve češće biraju prerađenu hranu jer je praktična za hvatanje, ali upozoravaju da sosovi iz prodavnica obiluju natrijumom, dok se vitamin C potpuno gubi tokom obrade. Iako jedan prerađen obrok neće napraviti štetu, dosljedno praktikovanje ovakvog menija ozbiljno ugrožava zdravlje i razvoj malog djeteta, prenosi Yu Mama.