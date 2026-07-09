Irnes Hubijar pritvoren zbog prijetnji terorizmom Republici Srpskoj i Miloradu Dodiku

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Irnesu Hubijaru (37) iz Sarajeva zbog sumnje da je na društvenoj mreži ”TikTok” prijetio terorizmom Republici Srpskoj i predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku!

Pritvor je određen na prijedlog Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske koje je protiv Hubijara pokrenulo istragu zbog prijetnji terorizmom. Inače, Hubijar se već nalazi pod istragom zbog sumnje da je 27. decembra prošle godine iz pištolja pucao na Kostu Pandurevića, ali ga nije pogodio.

Vidjećete šta ću ja vama raditi u Republici Srpskoj

Kako saznaje ATV istraga je pokrenuta nakon što je nepoznata osoba u petak objavila video na ”TikToku” sa natpisom ”Poruka za Milorada Dodika i za sve slične ljude kao što su Dodik”. U objavi je iznio salvu uvreda i prijetnji predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, govoreći o otimanju zastava ženama i maltretiranju muslimanskog naroda u Republici Srpskoj.

Hronika Irnes Hubijar uhapšen zbog pokušaja ubistva Koste Pandurevića!

”Vidjećete šta ću ja vama raditi u Republici Srpskoj. Evo da najavim, dobro zapamtite šta ću ja vama raditi. Dobro zapamptite ovaj video, šta ću ja sada vama da radim”, navodi se u objavi.

Identifikovan i uhapšen za 24 sata

Nakon objave snimka, policijski službenici Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma MUP-a Republike Srpske utvrdili su da je video objavio Irnes Hubijar, koji je u subotu uhapšen. O svemu je obaviješteno Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske, koje je slučaj kvalifikovalo kao prijetnja terorizmom i Hubijaru predložilo pritvor.

Pritvor određen zbog uticaja na svjedoke i ponavljanja djela

”Sud je donio rješenje kojim je određen pritvor prema osumnjičenom I.H. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo prijetnja terorizmom. Prema ovom rješenju pritvor može trajati do 4. avgusta”, saopštio je Okružni sud u Banjaluci.

Pritvor je određen zbog bojazni da će boravkom na slobodi Hubijar ometati postupak uticajem na svjedoke ili skrivanjem dokaza, te zbog opasnosti da će ponoviti krivično djelo.

Pod istragom za pokušaj ubistva

Inače, Hubijar je nedavno izašao iz pritvora u kojem se nalazio zbog sumnje da je pokušao ubiti Kostu Pandurevića u Istočnom Novom Sarajevu. Sve se odigralo u mjestu Miljevići na parkingu zabavnog centra ”Sanilend” kada je maskirani muškarac prišao Pandureviću koji se nalazio u automobilu ”audi A6” i prema njemu ispalio najmanje jedan metak iz pištolja.