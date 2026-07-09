Vezao i pretukao baku (88), pa pao u BiH

Autor:ATV redakcija
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Policijska uprava Donje Austrije saopštila je danas, 8. jula, da su uhapšeni osumnjičeni za napad na austrijsku penzionerku, od kojih je jedan lociran u Bosni i Hercegovini.
Naime, dana 18. decembra 2025. dvojica srpskih državljana (18, 51) napala su 88-godišnju ženu u Langenzersdorfu (okrug Korneuburg, Donja Austrija) u njenom stanu. Policija je danas saopštila da je ovaj slučaj definitivno riješen.
Kako prenose mediji, tog dana, ujutro oko 9 časova, dvojica muškaraca su se predstavila kao majstori i na prevaru ušli u kuću 88-godišnje žene.
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„Nakon ulaska u kuću, žrtva je odmah i bez ikakvog upozorenja fizički napadnuta i brutalno oborena na pod“, saopštila je policija. Potom je bila vezana i pod stalnim fizičkim maltretiranjem držana pod kontrolom. Počinioci su pobjegli sa manjom sumom gotovine, dok je žrtva zadobila teške povrede koje su zahtijevale višemjesečno liječenje.
Radna grupa za razbojništva pri Pokrajinskoj kriminalističkoj upravi preuzela je istragu. Ubrzo se sumnja usmjerila na 18-godišnjeg Srbina. On je 8. aprila 2026. u Beču uhvaćen na djelu tokom pokušaja provale u kuću, zajedno sa još četvoricom. Naknadna DNK analiza ga je povezala sa napadom u Langenzersdorfu. Tokom ispitivanja mladić je u potpunosti priznao, ali je o saučesniku dao samo nejasne podatke.
Opsežna operativna istraga u Srbiji dovela je do identifikacije drugog počinioca. Na osnovu novih saznanja, 18-godišnji osumnjičeni je „nedvosmisleno identifikovao“ svog saučesnika – takođe državljanina Srbije. Protiv ovog 51-godišnjaka je izdat evropski nalog za hapšenje, a 3. jula 2026. uhapšen je u Bosni i Hercegovini i trenutno se nalazi u ekstradicionom pritvoru.
Inače, žrtva je tokom brutalnog napada zadobila brojne hematome po tijelu, kao i povrede leđa i kičme. Ukupno je provela 16 dana na bolničkom liječenju u dvije bolničke ustanove. Nakon izlaska iz bolnice bila je smještena u dom za njegu, jer nije mogla samostalno da funkcioniše. U međuvremenu se vratila u svoju kuću, gdje je sada zbrinuta kroz redovnu dnevnu njegu, prenosi Nezavisne.
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