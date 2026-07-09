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Vezao i pretukao baku (88), pa pao u BiH

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 07:14

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Лисице на рукама женска рука
Foto: Pexel/Kindel Media

Policijska uprava Donje Austrije saopštila je danas, 8. jula, da su uhapšeni osumnjičeni za napad na austrijsku penzionerku, od kojih je jedan lociran u Bosni i Hercegovini.

Naime, dana 18. decembra 2025. dvojica srpskih državljana (18, 51) napala su 88-godišnju ženu u Langenzersdorfu (okrug Korneuburg, Donja Austrija) u njenom stanu. Policija je danas saopštila da je ovaj slučaj definitivno riješen.

Napad neposredno pred Božić

Kako prenose mediji, tog dana, ujutro oko 9 časova, dvojica muškaraca su se predstavila kao majstori i na prevaru ušli u kuću 88-godišnje žene.

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„Nakon ulaska u kuću, žrtva je odmah i bez ikakvog upozorenja fizički napadnuta i brutalno oborena na pod“, saopštila je policija. Potom je bila vezana i pod stalnim fizičkim maltretiranjem držana pod kontrolom. Počinioci su pobjegli sa manjom sumom gotovine, dok je žrtva zadobila teške povrede koje su zahtijevale višemjesečno liječenje.

Prvi osumnjičeni uhapšen u aprilu

Radna grupa za razbojništva pri Pokrajinskoj kriminalističkoj upravi preuzela je istragu. Ubrzo se sumnja usmjerila na 18-godišnjeg Srbina. On je 8. aprila 2026. u Beču uhvaćen na djelu tokom pokušaja provale u kuću, zajedno sa još četvoricom. Naknadna DNK analiza ga je povezala sa napadom u Langenzersdorfu. Tokom ispitivanja mladić je u potpunosti priznao, ali je o saučesniku dao samo nejasne podatke.

Drugi osumnjičeni uhapšen u BiH

Opsežna operativna istraga u Srbiji dovela je do identifikacije drugog počinioca. Na osnovu novih saznanja, 18-godišnji osumnjičeni je „nedvosmisleno identifikovao“ svog saučesnika – takođe državljanina Srbije. Protiv ovog 51-godišnjaka je izdat evropski nalog za hapšenje, a 3. jula 2026. uhapšen je u Bosni i Hercegovini i trenutno se nalazi u ekstradicionom pritvoru.

Žrtva se vratila kući

Inače, žrtva je tokom brutalnog napada zadobila brojne hematome po tijelu, kao i povrede leđa i kičme. Ukupno je provela 16 dana na bolničkom liječenju u dvije bolničke ustanove. Nakon izlaska iz bolnice bila je smještena u dom za njegu, jer nije mogla samostalno da funkcioniše. U međuvremenu se vratila u svoju kuću, gdje je sada zbrinuta kroz redovnu dnevnu njegu, prenosi Nezavisne.

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Austrija

hapšenje

Baka

pretučen muškarac

Crna hronika svijet

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