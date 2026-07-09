Slavimo velikog sveca: Uradite ovo danas kako biste otjerali zlo

Na današnji dan treba otići u crkvu, zapaliti svijeću, stati pred ikonu i pomoliti se.

Prepodobni David rodom Solunjanin, najpre se podvizavao blizu Soluna u jednoj kolibi, napravljenoj pod bademovim drvetom. Kasnije je produžio svoj podvig u Tesaliji. Toliko se očistio postom, molitvom i bdenjem, da se udostojio primiti veliku blagodat od Boga, navodi SPC.

Jednom je uzeo žara na ruku, metnuo tamjan, i okadio cara, bez ikakve povrede ruke svoje. Vidjeći to, car mu se pokloni do zemlje. Mnogobrojnim čudesima svojim zadivio je ljude. Upokojio se mirno, i preselio u blaženu vječnost 540. godine.

Molite se protiv zla i neprijatelja

Što se tiče njegovih čuda, dovoljno je pomenuti makar dva. Doveli su jednom mladića koga je zaposeo đavo. Kada se mladić približio keliji krenuo je da vrišti kako ga prži oganj i onda je David pružio ruku kroz prozorče, blagoslovio ga je i izgnao demona iz njega. Jednu slijepu ženu, koju su mu doveli, on pomolivši se Bogu, blagoslovio je znakom krsta i ona je odmah progledala.

Običaj nalaže da ovaj dan posjetite crkvu i u slavu velikog sveca upalite sveću i pomolite se Bogu. Vjerovanje kaže da treba stati pred ikonu i pomoliti se jer ćete tako otjerati zlo, strah i neprijatelje, prenosi Inofrmer.