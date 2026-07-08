Počeli su novi udari SAD na Iran!

Novi američki udari na Iran, koje je predsjednik SAD Donald Tramp danas najavio, počeli su večeras.

Jedan američki zvaničnik potvrdio je da su napadi počeli neposredno prije nego što je američka Centralna komanda (CENTCOM) objavila saopštenje na društvenim mrežama, navodeći da se operacija izvodi po naređenju Donalda Trampa.

U saopštenju se dodaje da je cilj udara da se "dodatno umanji sposobnost Irana da ugrožava slobodu plovidbe u Ormuskom moreuzu".

CENTCOM je u saopštenju naveo:

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"Po naređenju vrhovnog komandanta, snage Centralne komande američke vojske (CENTCOM) počele su da izvode dodatne udare na Iran kako bi dodatno umanjile njegovu sposobnost da ugrožava slobodu plovidbe u Ormuskom moreuzu."

"Sjedinjene Američke Države smatraju Iran odgovornim za nedavnu neopravdanu agresiju protiv komercijalnih brodova i civilnih posada koje se slobodno kreću važnim međunarodnim plovnim putem."

Ovo se dogodilo nakon što su iranski mediji ranije večeras izvestili o eksplozijama na jugu zemlje, u oblastima Bandar Abasa i Sirika.

Na samitu NATO u Ankari u Turskoj danas, Donald Tramp je zaprijetio da će ponovo udariti Iran.

(Telegraf)