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Iran zaprijetio zatvaranjem Hormuškog moreuza

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 19:41

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Иран запријетио затварањем Хормушког мореуза
Foto: Tanjug/AP

Iran će zatvoriti Hormuški moreuz ukoliko Sjedinjene Američke Države izvedu nove vojne napade, izjavio je bezbjednosni izvor za iransku državnu televiziju Pres TV. Prijetnja je uslijedila nakon što je američki predsjednik Donald Tramp najavio mogućnost novih udara na iranske ciljeve.

Prema istom izvoru, Teheran će u slučaju novog američkog napada gađati najmanje dvostruko više ciljeva nego ranije te neće praviti razliku između SAD-a i njihovih regionalnih saveznika.

Korpus čuvara islamske revolucije saopćio je da je tokom noći izveo napade na 85 američkih vojnih lokacija u Bahreinu i Kuvajtu, predstavljajući ih kao odgovor na posljednje američke akcije. Međutim, ove tvrdnje za sada nisu nezavisno potvrđene, pa je teško procijeniti stvarni obim i učinak vojnih udara obje strane.

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Hormuški moreuz jedan je od najvažnijih pomorskih pravaca na svijetu, kojim prolazi oko petine globalnog izvoza nafte i ukapljenog prirodnog plina. Njegovo eventualno zatvaranje moglo bi ponovo izazvati ozbiljne poremećaje na svjetskom energetskom tržištu.

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Tagovi :

Hormuški moreuz

prijetnje

Iran

Amerika

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