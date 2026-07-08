Kraj problema sa plaćanjem alimentacije: Djeca u Srpskoj više neće ispaštati zbog nesavjesnih roditelja

Krenula je primjerna Zakona o privremenom izdržavanju djece u Republici Srpskoj. Novo zakonsko rješenje trebalo bi da obezbijedi da djeca više ne ostaju bez izdržavanja zbog roditelja koji izbjegavaju plaćanje alimentacije.

Godinama su posljedice neplaćanja alimentacije najviše osjećala djeca. Iako im je pravo na izdržavanje bilo utvrđeno sudom, često su bez njega ostajala zbog dugotrajnih sudskih postupaka. Novi zakon donosi promjenu – umjesto čekanja na naplatu od nesavjesnog roditelja novac će isplaćivati Fond za dječiju zaštitu, a potom ga naplatiti od dužnika.

"Kada se odobri da se plaća iz fonda države taj iznos alimentacije – drugi roditelj će biti do kraja života tužen da mora da namiri taj iznos sredstava prema djetetu svom koje je tada bilo maloljetno", kaže Irena Joldžić, direktor Centra za socijalni rad Banjaluka.

Da bi se ovo pravo ostvarilo, neophodno je da postoji pravosnažna sudska presuda u kojoj je određen iznos kao obaveza izdržavanja od strane drugog roditelja, kao i rješenje o izvršenju od nadležnog suda.

"Mnoge nedoumice sigurno će se pojavljivati danas sutra, ali po meni je zakon dosta dobro definisan i dobro uređen. Ja očekujem određene nedoumice kao i za svaki zakon, ali mislim da će dobro funkcionisati. Po meni je to neki set zakona koji bismo mi morali izmijeniti, ali evo i ovo je neko dobro prelazno rješenje", kaže Aleksa Prole, advokat.

Zahtjev za privremeno izdržavanje podnosi se Fondu za dječiju zaštitu. Iznosi do 15 odsto prošlogodišnje prosječne neto plate u Republici Srpskoj, ali ne može biti veći od iznosa koji je već utvrđen sudskom odlukom. Isplata traje dok roditelj ne počne redovno da izmiruje svoju obavezu.

"Pravo na privremeno izdržavanje pod uslovima propisanim zakonom traje sve dok dužnik obaveze izdržavanja ne počne izvršavati obavezu davanja izdržavanja najmanje tri mjeseca uzastopno u iznosu utvrđenom izvršnom ispravom. Dijete ima pravo na privremeno izdržavanje najduže do navršene 18. godine života", navode iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

Nakon isplate sredstava država stupa u pravni položaj povjerioca i potražuje sva isplaćena sredstva, uz zakonsku zateznu kamatu i troškove postupka. Za naplatu potraživanja zaduženo je Pravobranilaštvo Republike Srpske.

"Do potpunog namirenja potraživanja od dužnika obaveze izdržavanja,tražilac izvršenja može sudu podnijeti zahtjev za oduzimanje putne isprave ili primjenu druge mjere koje su propisane zakonom kojim se uređuje oblast izdavanja putnih isprava", navode iz Fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske.

Novo zakonsko rješenje trebalo bi da omogući da djeca više ne snose posljedice neodgovornosti roditelja i dugotrajnih sudskih postupaka. Prema podacima resornog Ministarstva, pred sudovima se svake godine pokrene oko stotinu izvršnih postupaka zbog neplaćanja izdržavanja, a cilj zakona je da pravo djeteta na izdržavanje bude zaštićeno bez obzira na to da li jedan od roditelja izvršava svoju zakonsku obavezu.