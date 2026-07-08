Volite ljeto: Nova prognoza će vas potpuno šokirati

Ukoliko ste ljubitelj ljeta najnovija prognoza koju je objavio poznati meteorolog Marko Čubrilo potpuno će vas šokirati.

U našem regionu danas prolazno naoblačenje, ponegdje uz slabu kišu ili pljusak, bez velike vrućine u najavi.

Od sutra pa do kraja nedjelje promjenjivo oblačno uz sunčane intervale i moguću rjeđu pojavu pljuskova, posebno u nedjelju na planinama.

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Od nedjelje i dalje nestabilno uz moguće lokalne pljuskove, koji bi oko 15. jula bili mogući i u nizijama, objavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog Marko Čubrilo.

Zatim suvo i umjereno toplo, dok je oko 20. jula moguće konkretnije pogoršanje. Nema najave ekstremno visokih temperatura.

Danas će uslediti prolazno naoblačenje koje će ponegdje usloviti pojavu kiše ili lokalnog pljuska, ali ne treba očekivati obilne padavine. Duvaću slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, dok će se dnevni maksimumi kretati od 24 na sjeveru do 31 na jugu regiona.

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Od sutra pa do kraja nedelje umjereno toplo uz rjeđu pojavu lokalnih pljuskova, uglavnom na planinama, i to posebno u nedjelju. Tih dana će visinski ciklon sa centrom nad Ukrajinom sprečavati prodor toplog vazduha sa jugozapada ka nama, pa će vladati umjereno toplo vrijeme, uglavnom uz maksimume od 25 do 30 stepeni Celzijusa.

Sljedeće nedjelje bi vjerovatnoća pljuskova malo porasla i u nizijama, dok bi temperatura vazduha bila u manjem padu i trebala bi se kretati od 23 do 28 stepeni Celzijusa.

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Od 14. do 20. jula uglavnom se očekuje toplije i suvo vrijeme. Maksimumi ne bi trebali odlaziti u ekstremno visoke vrijednosti i uglavnom bi se kretali od 26 do 34 stepena Celzijusa, a u zaleđu Jadrana oko 37 stepeni Celzijusa.

Osvježenje uz padavine je moguće oko 20. jula.

Nastavlja se umjeren tip ljeta i, za sada, sve do kraja mjeseca velike vrućine nisu vidljive, prenosi "Srpska info".