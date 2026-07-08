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Banjalučki osnovci briljirali u Rimu: Osvojili 17 priznanja na međunarodnoj STEM olimpijadi

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ATV redakcija
08.07.2026 11:47

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Бањалучки основци СТЕМ олимпијада
Foto: RTRS

Učenici Osnovne škole "Sveti Sava" iz Banjaluke ostvarili su izuzetan uspjeh na finalu međunarodne STEM olimpijade, održanom u Rimu od 2. do 8. jula, osvojivši ukupno 17 priznanja – četiri zlatne, dvije srebrne i sedam bronzanih medalja, te tri počasna priznanja (Honorable Mention).

Nakon prošlogodišnjeg uspjeha, banjalučki osnovci i ove godine potvrdili su da pripadaju samom svjetskom vrhu, i to u još jačoj konkurenciji.

U prvom krugu ovogodišnje STEM olimpijade učestvovalo je više od 38.000 učenika iz čak 153 zemlje, dok je plasman u veliko finale izborilo svega 700 takmičara iz 54 države.

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Među najboljima ponovo su se našli učenici OŠ "Sveti Sava" – Vuk Vojvodić, Goran Obradović, Njegoš Stanković, Helena Brkić, Elena Stojković, Matija Ćopić, Marijana Bubnjević i Iva Šibarević.

U finalu su se takmičili u tri discipline – nauka (Science), matematika i DIY (Do It Yourself – "Uradi sam"), koje zahtijevaju široko znanje iz prirodnih nauka, matematike, logičkog razmišljanja, inženjerstva i praktične primjene naučnih principa. Posebno je značajna kategorija Science, koja okuplja najveći broj takmičara i važi za najzahtjevniju disciplinu olimpijade.

Najviše medalja učenici su osvojili upravo u kategoriji Science.

Rezultati u kategoriji Science:

  • Zlatna medalja – Vuk Vojvodić
  • Srebrna medalja – Matija Ćopić
  • Bronzane medalje – Goran Obradović, Njegoš Stanković, Helena Brkić i Iva Šibarević
  • Honorable Mention – Elena Stojković

Rezultati u kategoriji Matematika:

  • Srebrna medalja – Matija Ćopić
  • Bronzane medalje – Vuk Vojvodić, Iva Šibarević i Goran Obradović
  • Honorable Mention – Elena Stojković i Helena Brkić

Rezultati u kategoriji DIY (Uradi sam):

  • Zlatne medalje – Marijana Bubnjević, Helena Brkić i Elena Stojković

Ovaj rezultat predstavlja jedan od najvećih međunarodnih uspjeha učenika iz Republike Srpske u oblasti STEM obrazovanja.

U konkurenciji najboljih mladih talenata iz cijelog svijeta, učenici OŠ "Sveti Sava" pokazali su izuzetno znanje, kreativnost i sposobnost rješavanja složenih problema, dostojno predstavljajući svoju školu, Banjaluku i Republiku Srpsku.

Njihov uspjeh još jednom potvrđuje da kontinuiran rad, kvalitetno mentorstvo i posvećenost nauci mogu dovesti do vrhunskih rezultata i na najprestižnijim međunarodnim takmičenjima.

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Tagovi :

STEM olimpijada

Banjaluka

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