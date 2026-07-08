Banjalučki osnovci briljirali u Rimu: Osvojili 17 priznanja na međunarodnoj STEM olimpijadi

Autor:ATV redakcija
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Učenici Osnovne škole "Sveti Sava" iz Banjaluke ostvarili su izuzetan uspjeh na finalu međunarodne STEM olimpijade, održanom u Rimu od 2. do 8. jula, osvojivši ukupno 17 priznanja – četiri zlatne, dvije srebrne i sedam bronzanih medalja, te tri počasna priznanja (Honorable Mention).
Nakon prošlogodišnjeg uspjeha, banjalučki osnovci i ove godine potvrdili su da pripadaju samom svjetskom vrhu, i to u još jačoj konkurenciji.
U prvom krugu ovogodišnje STEM olimpijade učestvovalo je više od 38.000 učenika iz čak 153 zemlje, dok je plasman u veliko finale izborilo svega 700 takmičara iz 54 države.
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Među najboljima ponovo su se našli učenici OŠ "Sveti Sava" – Vuk Vojvodić, Goran Obradović, Njegoš Stanković, Helena Brkić, Elena Stojković, Matija Ćopić, Marijana Bubnjević i Iva Šibarević.
U finalu su se takmičili u tri discipline – nauka (Science), matematika i DIY (Do It Yourself – "Uradi sam"), koje zahtijevaju široko znanje iz prirodnih nauka, matematike, logičkog razmišljanja, inženjerstva i praktične primjene naučnih principa. Posebno je značajna kategorija Science, koja okuplja najveći broj takmičara i važi za najzahtjevniju disciplinu olimpijade.
Najviše medalja učenici su osvojili upravo u kategoriji Science.
Rezultati u kategoriji Science:
Rezultati u kategoriji Matematika:
Rezultati u kategoriji DIY (Uradi sam):
Ovaj rezultat predstavlja jedan od najvećih međunarodnih uspjeha učenika iz Republike Srpske u oblasti STEM obrazovanja.
U konkurenciji najboljih mladih talenata iz cijelog svijeta, učenici OŠ "Sveti Sava" pokazali su izuzetno znanje, kreativnost i sposobnost rješavanja složenih problema, dostojno predstavljajući svoju školu, Banjaluku i Republiku Srpsku.
Njihov uspjeh još jednom potvrđuje da kontinuiran rad, kvalitetno mentorstvo i posvećenost nauci mogu dovesti do vrhunskih rezultata i na najprestižnijim međunarodnim takmičenjima.
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