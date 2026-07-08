Amerikanac probao ćevape u BiH i poručio: Nisu najbolji u Sarajevu

Američki influenser Frenk, poznatiji na društvenim mrežama kao Travel Pur, ponovo je izazvao veliku pažnju nakon što je objavio video sa gastronomskog putovanja kroz BiH.

Nakon što je ranije oduševljeno govorio o sarajevskim ćevapima, odlučio je provjeriti tvrdnje brojnih pratilaca da se najbolji ćevapi u zemlji ipak jedu u Travniku.

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Kako je ispričao na početku videa, na internetu je istraživao gdje se nalaze najbolji ćevapi u Bosni i Hercegovini. Gotovo svi tragovi vodili su ga prema jednoj poznatoj travničkoj ćevabdžinici.

"Ne mislite valjda da bih se spakovao i otišao u nepoznatu zemlju samo da probam ćevape u gradu za koji nikad nisam čuo?”, našalio se prije nego što je već u sljedećem kadru pokazao da je zaista krenuo na put, uz presjedanje u Bratislavi.

Po dolasku u BiH prvo je obišao Sarajevo, gdje je svratio na burek u jednu od poznatih buregdžinica. Priznao je kako je prije dolaska mislio da je burek tek lagani međuobrok, no vrlo brzo promijenio mišljenje.

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"Mislio sam da je to snack, ali ovo je cijeli obrok", rekao je kroz smijeh.

Oduševio ga Travnik

Nakon Sarajeva uputio se prema Travniku, gradu koji je opisao kao jedno od mjesta koje jednostavno morate posjetiti ako volite dobru hranu. U poznatoj ćevabdžinici odmah je primijetio da je riječ o velikom restoranu s dugom tradicijom.

Ispričao je kako je vlasnik Hari već četiri decenije posvećen pripremi ćevapa te da i danas svakodnevno nadzire kvalitet hrane.

Prvi zalogaj bio je dovoljan da Amerikanca potpuno osvoji. Rekao je kako su ćevapi savršeno začinjeni, izuzetno sočni i nimalo preslani, a posebno ga je impresionirao kvalitet mesa.

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Objasnio je i kako je saznao da se meso nabavlja od goveda hranjenih isključivo prirodnom hranom, što se, kako kaže, osjeti u svakom zalogaju. Toliko mu se svidio okus da se našalio kako bi najradije ušao u kuhinju i ukrao recept.

Do kraja ručka njegovo oduševljenje nije splasnulo. U jednom trenutku priznao je kako bi, da nije u javnosti, najradije "polizao tanjir". Za kraj je dao i konačnu ocjenu koja je izazvala brojne reakcije među ljubiteljima ćevapa.

"Kada biste me stavili na detektor laži, bez razmišljanja bih rekao isto – ovo su najbolji ćevapi koje sam ikada probao", rekao je.

Video je u kratkom vremenu prikupio brojne komentare, a mnogi korisnici iz BiH poručili su mu da nakon Travnika obavezno obiđe i druge gradove poznate po lokalnim gastronomskim specijalitetima, prenosi "Dnevno".