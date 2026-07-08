Drama kod Makarske: Bura odnijela dvije osobe i psa

Autor:ATV redakcija
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Prava drama odigrala se u noći između ponedjeljka i utorka u akvatorijumu kod Makarske, kada su dvije osobe i pas ostali zarobljeni na SUP dasci usred jake bure, na oko 1,5 kilometara od obale.
Oko 23.15 časova stigao je poziv iz Nacionalnog centra za usklađivanje traganja i spasavanja na moru da se ispred Baškog Polja nalaze dvije osobe koje se zbog izuzetno loših vremenskih uslova ne mogu vratiti na obalu.
Odmah je pokrenuta akcija spasavanja, a pripadnici ispostave Lučke kapetanije Makarska isplovili su petnaestak minuta nakon dojave.
Spasiocima je potragu dodatno otežavala bura, talasi visoki gotovo dva metra i veoma slaba vidljivost, koja je zbog morske prašine iznosila svega nekoliko desetina metara.
Nakon oko pola sata potrage, unesrećeni su pronađeni na udaljenosti od oko jednog kilometra od svjetionika Laščatna na ostrvu Braču.
Ispostavilo se da su dvije osobe i pas bili na SUP dasci. Svi su uspješno spaseni i oko 00.30 časova bezbjedno prevezeni na makarsku rivu, gdje ih je preuzela ekipa Hitne pomoći.
Nakon uspješno okončane akcije, spasioci su uputili apel građanima i turistima da ozbiljno shvate upozorenja na buru.
“Molimo objasnite svojim gostima da bura nije šala”, poručili su učesnici akcije.
U spasavanju su učestvovali Toni Mladinov, Marino Popović, Nazario Kostanić i njihove kolege iz Lučke kapetanije Makarska, dok je akciju sa obale koordinisao Zvonko Klarić. prenosi Telegraf.
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