U stanu pronađena tijela mladića i djevojke

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Potvrđena je strašna vijest koja se počela širiti društvenim mrežama. U stanu u Rajsnerovoj ulici u utorak su u prijepodnevnim časovima pronađena dva beživotna tijela mlađih osoba, mladića i djevojke.
Ispred stana u Rajsnerovoj ulici istovremeno su stigla dva vozila hitne pomoći i dva automobila sa policijskim službenicima Policijske uprave osječko-baranjske.
Kako piše Glas Slavonije, beživotna tijela mladića i djevojke pronađena su u jednom od stanova u kući u blizini Zrinjevca.
Iz Policijske uprave osječko-baranjske potvrđena je ova informacija, kao i da je obavljen uviđaj kojim je rukovodilo Županijsko državno tužilaštvo u Osijeku.
Uzroci smrti do sada nisu utvrđeni, te je naložena obdukcija koja će biti obavljena u Kliničkom bolničkom centru Osijek, na Odjeljenju patologije.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Republika Srpska
2 h1
Nauka i tehnologija
2 h0
Društvo
2 h0
Najnovije
23
44
23
12
23
10
23
05
22
46
Trenutno na programu