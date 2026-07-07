U stanu pronađena tijela mladića i djevojke

Potvrđena je strašna vijest koja se počela širiti društvenim mrežama. U stanu u Rajsnerovoj ulici u utorak su u prijepodnevnim časovima pronađena dva beživotna tijela mlađih osoba, mladića i djevojke.

Ispred stana u Rajsnerovoj ulici istovremeno su stigla dva vozila hitne pomoći i dva automobila sa policijskim službenicima Policijske uprave osječko-baranjske.

Kako piše Glas Slavonije, beživotna tijela mladića i djevojke pronađena su u jednom od stanova u kući u blizini Zrinjevca.

Iz Policijske uprave osječko-baranjske potvrđena je ova informacija, kao i da je obavljen uviđaj kojim je rukovodilo Županijsko državno tužilaštvo u Osijeku.

Uzroci smrti do sada nisu utvrđeni, te je naložena obdukcija koja će biti obavljena u Kliničkom bolničkom centru Osijek, na Odjeljenju patologije.